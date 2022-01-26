長房商和解近尾聲 官准第五度押後

官：不希望重演2012年事

連日來回應傳媒「有進展」的原告之一、長房三子霍震宇，昨再被問及是否有望在新年前解決、新年會否與家人吃飯，他回答「有進展」，被追問下再稱「日日都有進展」。

昨日甫開庭，陸官問及目前進展，一度沒有律師代表發言，代表霍震宇的資深大律師Clifford Smith隨即站立，表示目前的討論「已非常非常接近」達成協議，希望向法庭申請押後一天。陸官笑言，難怪起初未有人站立發言，他關注會否有最終協議。

代表長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍稱，長房的討論已近尾聲，正商議細節，而前日已向二房及三房提供相關文件，惟部分成員身在海外，他們需時索取指示，理想是最終協議獲各方簽署。

身處外地家人將電郵確認協議

陸官關注押後一天是否實際可行，二房三房代表大律師王則左再次表示有成員不在港，他們將透過電郵確認協議，提議將案押後至周五。陸官聞言稱，相信各方都希望在農曆新年前解決問題，建議先押後至周四下午，一旦仍需押後，亦可預留周五處理。他特別提到本案有不少傳媒報道，即使屆時要再申請押後，亦需開庭處理。他在散庭前再次感謝各方努力。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

（霍家爭產案）