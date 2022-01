拒交資料案 鄒幸彤：未清楚控罪

指未言明支聯屬哪方代理人

沒有律師代表的鄒幸彤自行陳辭稱,早前曾向控方提交信件,列出數項關注事宜,並指直至現時仍未清楚其控罪內容,例如控方指支聯會為「外國代理人」,但控方並沒有資料顯示他們屬於哪個國家或組織的代理人,反問「What agents are we? Agents of Putin?(我們是誰的代理人?普京的代理人?)」控方回應稱,下次提訊處理公眾利益豁免權時可回應其關注。

控方透露本案涉及3萬頁文件,需時翻譯,經篩選後應有1.1萬頁,鄒幸彤認為此舉會造成不公。羅官下令把所有3萬頁文件交予所有被告及辯方,各方閱讀文件後再篩選,並通知控方哪些文件需要翻譯,以節省時間。

鄒家成再申保釋被拒

鄒幸彤亦被控《港區國安法》下煽動他人顛覆國家政權,昨第14次申請保釋及豁免傳媒報道保釋法律程序的限制,均被拒絕。鄒昨日37歲生日,有旁聽者於她離庭時高呼「生日快樂」。至於涉及「35+初選案」、被控串謀顛覆國家政權罪的鄒家成昨亦第二次申請保釋覆核,同樣被拒。

【案件編號:WKCC 813 & 3632-3/21】

(港區國安法)