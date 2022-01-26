fb貼刀相稱掃賭檔 前區議員企圖恐嚇罪成

被告何惠彬（32歲）早前自辯表示，上傳刀具照片是要表達他夾在聚賭與投訴的兩批街坊之間，受壓多時，有自殘念頭。施官在裁決時稱，帖文圍繞掃蕩賭檔，與自殘根本無關，加上被告曾供稱涉事帳戶用於處理公務，不便透露私事，與他表達想自殘的辯解自相矛盾；被告聲稱打算與街坊講道理，卻在帖文中提及刀具和「棍棒刀鋸」，難以自圓其說，故此不接納其證供。

辯稱受壓欲自殘 官不接納

施官接納「掃蕩」一詞不代表被告將使用暴力，但帖文提及「未諗好帶乜、棍棒刀鋸我都有」，顯示被告擬攜同攻擊性武器到場，只是未想好帶什麼，與他稱有上述工具但不會使用的辯解完全相反，認為其意圖必定是要使人受驚。雖然控方未能舉證有聚賭者看到帖文，但被告已準備充足，企圖恐嚇對方，故裁定他罪成。

曾任曾鈺成梁耀忠助理

辯方求情稱，被告已離婚，與前妻育有一名8歲兒子。他在大學畢業後曾任立法會前主席曾鈺成及前議員梁耀忠的議員助理，亦曾在街工的天水圍服務中心工作，爭取基層及勞工權益，反映被告以往品格良好，加上他已辭去區議員工作，沒有重犯風險。

【案件編號：TMCC1376/21】