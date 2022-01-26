否認煽惑砸美心燒發射站 無綫前員工：連登係講笑

被告張建華（26歲）報稱技術員，被指分別在2019年8月9日、11月14日和11月19日，非法煽惑其他不知名者，無合法辯解而摧毁或損壞港鐵公司的閉路電視，美心的麵包店、商店、餐廳或業務，以及電視廣播有限公司的發射站。

警誡下認擁涉案連登帳戶

前警員、現職公司註冊主任劉百龍供稱，他跟蹤和監察被告後，於2020年9月15日在無綫電視穿梭巴士站截停及拘捕他，對方大聲吆喝粗話及說「警乜嘢察」，警方在其住所及電視城檢取被告的電腦和手機，被告應要求解鎖手機，被發現他以涉案帳戶登入連登。

劉說，被告警誡下承認連登帳戶「簡兒老公」、「X黑警全家」及「黑警死全家X」皆屬於他，他曾經發帖。被告稱他於2015年起追星，會借用朋友的連登帳戶發帖宣傳明星，「間唔中貼吓新聞」。

發帖提「火攻發射站」

被告：與TVB關係不錯

錄影會面中，警員讀出以激光及噴漆損壞港鐵閉路電視的帖文，以及呼籲罷買和「裝修」美心的帖文，提及「黑心」食品，被告解釋美心立場是「撐政府」。

關於無綫的帖文談到「火攻發射站」，追擊及教人促使無綫活動中止，被告稱曾有活動因為社會事件腰斬，而發射站應有保安看守，認為其他人不會上山。他又稱與無綫僱傭關係不錯。

被告表示不肯定是否他發布上述帖文，不知他人有否受唆擺行動。他強調不會發布煽動帖文，連登言論一向「講笑」，不會認真。案件今續。

【案件編號：KTCC1334/21】

（反修例風暴）