咬甩趙家賢耳朵無業漢受襲 太古城衝突 6男涉「私了」控暴動傷人

6名被告依次為咖啡師張潤鋒（25歲）、侍應容志強（32歲）、文員鄭朗穎（25歲）、律師樓文員高縫（61歲）、學生徐俊傑（20歲）及無業鍾志宏（36歲），同被控於2019年11月3日在太古城中心2期北座西面門外，與其他人參與暴動；以及同日同地與其他人非法及惡意傷害陳真，並意圖對其造成身體嚴重傷害。

將轉區院審 兩被告准保釋

首被告張潤鋒另被控一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，被指在太古城中心2期地下一店舖外抗拒警員19984及督察18533。次被告容志強另涉在公眾地方管有攻擊性武器，即一支伸縮棍。

控方由3名主控處理本案，並在庭上反對各被告保釋。主任裁判官嚴舜儀聽畢陳辭後，批准第四被告高縫以現金20萬元、人事擔保10萬元保釋；而第五被告徐俊傑則獲准以現金10萬元、人事擔保1萬元保釋，並須守宵禁令。兩人另須交出所有旅遊證件、不得離港、居於報住地址、每周到警署報到3次。

咬耳漢襲擊罪成還押候判

本案有意圖而傷人控罪中的事主陳真，他所涉的揮刀傷人案，早前在高等法院被裁定3項有意圖傷人及1項普通襲擊罪成，還押至下月判刑。

【案件編號：ESCC 200/22】

明報記者

（反修例風暴）

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