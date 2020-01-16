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【Emily】阿彤生日 野渡Right Here Waiting寄思 後援會喚「37歲少女」 網友紛祝福

【明報專訊】前支聯會副主席鄒幸彤因為涉及連續兩年六四集會案件，包括被控去年煽惑他人參與未經批准集結罪罪成，共要服刑1年10個月。阿彤噚日生日，「鄒幸彤後援會」facebook專頁就出帖，形容佢係「37歲啦少女」，唔少人亦留言或傳信息畀佢，祝阿彤生日快樂，喺獄中都要平安健康。

今庭上見朋友「或者就是禮物」

「鄒幸彤後援會」就話，「少女」生日無禮物可拆，但就分享一下阿彤鍾意嘅事物，話佢係水瓶座，鍾意紫色，鍾意動物，尤其係貓、草泥馬，仲有恐龍。阿彤仍有多宗案件在身，今日要出庭處理案件審前覆核，後援會指佢可以喺庭上見到朋友，「或者就是目前可以得到最好的禮物吧」。

阿彤男友、內地維權作家野渡喺社交媒體發文，憑歌寄意，寫下Richard Marx 1980年代尾嘅經典歌Right Here Waiting嘅歌詞，如「Oceans apart day after day/and i slowly go insane...Wherever you go/whatever you do/i will be right here waiting for you...」。野渡話多年來都無同阿彤一齊過生日，「你總是太忙太忙，而我們總是想著，還有以後呢，還有以後呢，我們還要一起看所有的風景的。然後，就是這遙遙無期的彼此思念了」。

相關字詞﹕支聯會 鄒幸彤

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