【Emily】阿彤生日 野渡Right Here Waiting寄思 後援會喚「37歲少女」 網友紛祝福

今庭上見朋友「或者就是禮物」

「鄒幸彤後援會」就話,「少女」生日無禮物可拆,但就分享一下阿彤鍾意嘅事物,話佢係水瓶座,鍾意紫色,鍾意動物,尤其係貓、草泥馬,仲有恐龍。阿彤仍有多宗案件在身,今日要出庭處理案件審前覆核,後援會指佢可以喺庭上見到朋友,「或者就是目前可以得到最好的禮物吧」。

阿彤男友、內地維權作家野渡喺社交媒體發文,憑歌寄意,寫下Richard Marx 1980年代尾嘅經典歌Right Here Waiting嘅歌詞,如「Oceans apart day after day/and i slowly go insane...Wherever you go/whatever you do/i will be right here waiting for you...」。野渡話多年來都無同阿彤一齊過生日,「你總是太忙太忙,而我們總是想著,還有以後呢,還有以後呢,我們還要一起看所有的風景的。然後,就是這遙遙無期的彼此思念了」。