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2022年1月25日星期二
港聞二
法律年致辭15次提「司法獨立」 稱宣揚助建公信 張舉能：保證「指定法官」無礙法庭公正
張稱更新《法官行為指引》到尾聲 年報：已處理2205投訴 無一證屬實
鄭若驊：有責任維護「一國」 首要任務立23條
杜淦堃：倘大狀被視「戴假髮政客」會削專業信心
去年起放病假 總裁判官蘇惠德未現身
羊村案交國安法官7．5開審 辯方：如球賽特定球證令人感不公
團結基金倡城規環評合併諮詢 本研社批削公眾表達權 本末倒置
請病假上舞蹈班 民署EO判社服令
霍麗娜稱達原則上協議 官：盼過年前解決
維修中起重機吊臂擊斃工人 工會稱罕見 西九：責成承建商跟進補償
涉鎅刀襲兩途人 中年漢被捕
涉四狎14歲學員 教練警誡稱兩情相悅
荃葵青遊行案被告居疫廈 官押後一天待檢測
指無出錢屬名義業主 七旬翁控兩子擅賣樓
大灣區GBA新聞：冬奧熱雪業熱 粵無雪仿有雪 相關企業年增28% 穗辦灣區冰雪文化節
大灣區GBA新聞：穗設計師創「冰墩墩」 獎牌參考南越王墓玉璧
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【Emily】數碼港「青年初創實習」增70名額
【Emily】提供另一選項 立會設臨時用膳區
【Emily】將向劏房戶派口罩 「凝聚民心」促精準扶貧
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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法律年致辭15次提「司法獨立」 稱宣揚助建公信 張舉能：保證「指定法官」無礙法庭公正
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