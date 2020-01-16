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大灣區GBA新聞：冬奧熱雪業熱 粵無雪仿有雪 相關企業年增28% 穗辦灣區冰雪文化節

【明報專訊】北京冬奧將於下周五（2月4日）舉行，雖然南方無雪，但也藉此全國盛事燃起冬奧熱，左手催谷冬奧消費，右手促進冰雪產業，例如常年不下雪的廣東省便大力宣揚「冰雪+運動」，去年與滑雪相關的企業增加了28%；廣州市更自本月4日起一連4個月舉行「南國花城迎冬奧 首屆灣區冰雪文化節」系列活動，還推動冰雪運動入校園，要讓全市天不下雪而處處見雪。

明報記者 陳子凌

粵逾630滑雪相關企業 集中廣深

據內地企業查冊網站「天眼查」資料，廣東省去年有超過630間從事滑雪相關的企業，其中去年新增近140間，按年多28%。在這630多間企業當中，有33%的註冊資本為100萬元（人民幣，下同）以內；16%的註冊資本在1000萬元以上。從行業分佈來看，超過31%的企業分佈在文化、體育和娛樂業，30%的企業則分佈在批發和零售業。省內滑雪相關企業主要集中在廣深兩市。深圳市的相關企業數量位居省內前列，有逾230間，佔廣東總量37%左右；廣州市緊隨其後，有近230間滑雪相關企業。

滑雪相關企業的增加，很大程度上與中國自申辦2022年冬奧以來，先後公布《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》和《帶動三億人參與冰雪運動實施綱要（2018-2022年）》等政策和文件有關。國家推動冰雪運動，為廣東相關產業的發展提供契機。據內媒報道，有於廣州從事滑雪眼鏡生產和銷售的公司，近兩年在冰雪經濟的刺激下，訂單量大幅增長，這歸因於全國催谷冰雪運動，使民間對冰雪相關的消費有顯著提升。

國家推動冰雪運動 粵擁龐大商機

企業之所以有商機，與廣東坐擁龐大旅遊消費市場、通過打造冰雪體育為主題的文旅項目，以及舉辦面向市民的體育活動以促進冰雪旅遊消費有關。據中國旅遊研究院發表的《中國冰雪旅遊消費大數據報告》，2020年中國冰雪旅遊十大客源城市和消費力十強城市當中，廣州和深圳均位居前列，這在一定程度上反映廣東省冰雪消費具有強大市場潛力。此外，2021年雙十一期間，廣東人購買滑雪運動產品的成交額按年增長87%，也說明了冰雪運動在廣東已有一定的群眾基礎，才會有刺激相關消費的能力。

事實上，在國家和地方大力推動下，廣東冰雪產業正在快速發展，2020年廣東省有室內冰場20間，場館總面積超過2萬平方米；另據不完全統計，2018至2020年中國冰雪旅遊的重資產投資項目規模將近9000億元，其中2020年便有3000億元，從投資額度分佈來看，吉林省、湖北省及廣東省位列全國前三位，其中廣東省的投資規模有近千億元。例如融創（1918）旗下文旅項目、位於廣州市花都區的融創雪世界，是目前華南地區最大的室內滑雪場，據融創雪世界表示，2019年6月開幕以來，至今年1月初累計客流量已突破190萬人次，目前平日平均客流量亦超過2000人次，周末更達4000人次以上。

4個月文化節12主題活動

推冰雪運動進校 建真冰運動館

作為省會城市，廣州早在1月4日起便舉辦「南國花城迎冬奧 首屆灣區冰雪文化節」，為這個無雪城市提前預熱冬奧。文化節長達4個月，橫跨冬奧及冬殘奧，其間主題系列活動共有12項，包括透過廣州塔和融創雪花界等廣州及花都地標展開全城冬奧宣傳、廣州市郵政局發布冬奧紀念版郵票、廣州酒家製作冬奧菜譜、永慶坊展出冰雪展覽、正佳廣場冰河灣真冰場冰球表演，以及舉辦大灣區滑雪精英挑戰賽、青少年滑雪競技賽、繪畫徵文大賽等，以推動市民對參與冰雪運動的熱情。

除了刺激消費及產業，廣州亦推動冰雪進校園，其中花都區選定18間學校作為區內校園冰雪運動推廣試點學校，其中區內的華南師範大學附屬花都學校，擁有全省第一個校內滑雪訓練館，番禺區執信學校內的冰雪運動館，則是廣東省校內建設的首個真冰運動館，也是目前廣東校園內最大的冰雪體育中心，總佔地面積約500平方米，冰面約400平方米，於2021年初正式投入使用。

相關字詞﹕灣區冰雪文化節 南國花城迎冬奧 大灣區 冬奧

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