指無出錢屬名義業主 七旬翁控兩子擅賣樓

原告吳國樑，被告為長子吳宇軒、幼子吳宇光。入稟狀指出，吳與太太因年過61歲，不合資格做30年按揭，遂由兩子做「名義上業主」，並達成口頭協議稱物業非兩子持有，而是原告養老之用，兩子需每月交租。

被告稱父母分居協議未提該單位 屬誣告

原告供稱，他1996年以80萬元賣出九龍塘又一居單位，惟太太用以炒股票及期指，他迫不得已賣掉公司車輛套現18萬元補倉，被指虧空公款判囚30個月。被告方盤問稱實情是吳沉迷賭博輸錢，吳否認。

原告續說，他與太太2009年6月購入維景灣畔單位，惟2010年10月因發生家庭暴力，法庭下令他們分居，同年以綠表購入彩明苑居屋，2016年售出單位並購入海天晉樓花，及至2018年發現維景灣畔單位被兩子賣掉。被告方稱，吳的亡妻擬定的分居協議書及遺囑並無提及維景灣畔單位業權事宜，質疑吳並無與兩子口頭協議，吳強調兩子並無出資；被告方再質疑，吳持有海天晉單位，毋須兩個單位養老，吳稱「維景灣畔我同太太一齊買，我唔住，有權賣咗佢套現自己養老」。

庭上披露，吳及其亡妻分別在2006及1999年破產，被告方指出，吳因賭博輸錢向兩子借貸不果，遂以菜刀施襲，事敗後才誣告兩子，吳不同意。聆訊今續。

【案件編號：HCA 1615/18】