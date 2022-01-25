涉四狎14歲學員 教練警誡稱兩情相悅

控中港日酒店藉按摩摸胸舔乳

控方開案陳辭稱，當時14歲的事主X在2019年7及8月分別前往日本東京及廣州訓練，被告楊競雄（32歲；圖）在兩次旅程中均稱要為X按摩，褪去其上衣及觸摸其胸部，亦曾強吻她並說按摩是為免她肌肉繃緊，影響表現。同年12月，被告在一次本地訓練結束後再次在屯門一酒店房間為X按摩，其間將她壓在牀上強吻，X一度躲開及阻止被告舌吻，但被告繼續。

翌年8月30日，被告在一次訓練後邀請X到其住所吃飯，飯後再次為她按摩。被告將X壓在牀上，親吻其身體，X感到被告陰莖勃起，隔着衣服抵着她的私處。被告脫去上衣，將手伸進X的胸罩揉揑其胸部，更掀開她的胸罩，舔她的乳頭及親吻其頸部和耳朵。持續約1小時後，被告去洗澡，其後送X下樓坐的士回家。

X稱不喜歡被告的行為，但因不想影響訓練，故沒將事件告知他人，但在被告住所的事令她難以忍受，終將事件告知學校社工。

被告被捕後在警誡下承認觸碰X的胸口及腋下，但否認非禮其胸部，並稱按摩僅為幫助X；被告亦否認曾勃起，聲稱「正常情况下，我係唔會有啲咩生理反應」。

【案件編號：DCCC 164/21】