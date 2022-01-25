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涉鎅刀襲兩途人 中年漢被捕

【明報專訊】一名中年男子前晚持鎅刀在深水埗大南街及桂林街交界徘徊，刺傷割傷兩名路經男途人後逃去。深水埗警區重案組接手調查，動用大量警力在區內搜索，昨早在大南街唐樓一間劏房中發現51歲姓何疑犯，以涉嫌傷人將他拘捕扣查。據了解，警方不排除疑犯屬隨機犯案。

案發前晚7時許，該男子手持鎅刀先後襲擊兩名與他不相識的路人，其中一名38歲非洲裔男子頸部受傷，送往瑪嘉烈醫院治理；另一名52歲姓陳男子面部受傷，拒絕送院。警方經初步調查後列作傷人案，由重案組接手，並通緝一名高約1.65米、中等身材，案發時身穿灰色外套、黑色上衣、灰色長褲及白色運動鞋的中年男子。

警持盾入唐樓拘疑犯 查精神狀態

警方隨即翻查附近大量閉路電視片段，又動員大量警力在相關樓宇家訪及調查，最終鎖定疑犯潛藏位置。多名重案組探員昨早先在大南街一帶調查，約10時許進入大南街一幢唐樓，部分探員手持盾牌，亦有探員穿上防刺背心，現場氣氛緊張。警方中午12時許將一名男子由唐樓上層押返地面，他雙手被鎖上手銬、黑布蒙頭，警員將他帶署調查，並檢走一把懷疑與案有關的鎅刀及一些衣物。

深水埗警區重案組第三隊主管伍世昌表示，被捕男子犯案後即沿大南街逃去，警方經調查後於昨早11時半在大南街368號一個單位，以傷人罪拘捕涉案男子。該男子獨居在上址一間劏房，報稱無業，犯案時精神狀態為警方調查方向之一。

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