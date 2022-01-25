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維修中起重機吊臂擊斃工人 工會稱罕見 西九：責成承建商跟進補償

【明報專訊】西九文化區一地盤昨日一部維修中起重機，其移動中的吊臂擊中一名六旬男工，男工胸口浴血昏迷，送院搶救後不治，遺下妻子及3名成年子女。

據了解，67歲死者何初勝已婚，育有兩女一子，均已成年。何為一名信號員，去年7月起在涉事地盤工作，意外時有另外3名工人正維修。

遺太太3成年子女 勞處調查

昨午4時許，警方接獲工人報案稱有男工人被起重機擊中胸部。警員及救護員接報到場，男工人昏迷送伊利沙伯醫院治理，其後證實死亡。經初步調查，相信維修起重機過程期間臂架擊中死者，案件列工業意外，死因有待驗屍後確定。勞工處亦派員到場調查。

西九文化區管理局發言人稱，對一名承建商工人在意外中不幸離世深表難過，向其家屬致以深切慰問。管理局高度重視西九文化區內地盤的工作安全，已責成承建商必須履行僱主責任，跟進工傷補償事宜，並為死者家屬提供適切可行的協助，以及全面配合有關政府部門的調查工作。

涉事地盤為西九文化區2B和2C區綜合地庫及地下行車路的打樁工程，承建商為「惠保—泰昇—俊和聯營」。承建商回應，該工人被正等待維修的吊臂意外擊傷，送院後傷重不治，對此深表難過。承建商對工人家屬致以最深切慰問，並會積極協助家屬渡過難關，亦會全力配合有關部門調查意外原因。

香港建造業移動機械操作及維修人員工會副主席蘇四清表示意外十分罕見，他說一般起重機維修時，會先「熄匙死火」，確保吊臂不會移動再維修。

勞工處亦派員到場調查。勞工處稱，該名男工在維修一台履帶式起重機時，被夾於已放下的起重機吊臂的絞纜輪及附近的一枝鑽孔樁套管之間，送院後證實不治。處方已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該地盤內維修履帶式起重機。

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