港聞

港聞二

霍麗娜稱達原則上協議 官：盼過年前解決

【明報專訊】已故全國政協副主席霍英東爭產案在上周二（18日）踏入傳證人階段，惟自當日起三度押後讓各方商討解決方案，案件昨日在高等法院續審。原告之一、長房次女霍麗娜一方表示，目前長房已達成原則上的協議，需要多一天商討細節。法官陸啟康表示，為官26年未見過一宗案件需要如此長時間商討和解，如今令法庭陷入兩難局面，但願意給予多一天時間，冀在農曆新年前解決事件。

四度押後今續審

商和解耗時「為官26年未見」

另一原告、長房三子霍震宇昨離庭時再被問到會否與家人和解，他再度稱「有進展」；至於自首天聆訊後一直沒到庭旁聽的霍麗娜，昨再現身法庭，步出法庭時被追問有沒有信心可在新年前解決，她稱「睇報紙啦」。

案件原於昨早10時開庭，有律師向法庭書記表示需要30分鐘時間，及後長房五兄弟姊妹的律師團隊一度在會議室內商討，最終在約10時半開庭。代表霍麗娜的資深大律師余若海甫開庭稱，長房成員經商討後已達成原則上協議，亦已與二房及三房的律師聯絡，但需時商討細節，遂向法庭申請押後一天。代表被告之一、長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍確認上述情况。

二房三房稱不妨礙長房和解

二房及三房的代表大律師王則左表示，兩房不會妨礙長房兄弟姊妹和解，但兩房周日（23日）下午才被聯絡，至今不清楚協議內容，並再次提到霍家最為年長的92歲二房太太馮堅妮已踏入鮐背之年，不希望案件一直押後，擔心有生之年無法見證家人和解。

陸官基於目前已達成原則上協議，決定將案押後至今天（25日），稱「希望可於本周內、農曆新年前解決事件」。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

（霍家爭產案）

相關字詞﹕高等法院 霍震宇 霍麗娜 霍英東 霍家爭產

上 / 下一篇新聞

法律年致辭15次提「司法獨立」 稱宣揚助建公信 張舉能：保證「指定法官」無礙法庭公正
法律年致辭15次提「司法獨立」 稱宣揚助建公信 張舉能：保證「指定法官」無礙法庭公正
張稱更新《法官行為指引》到尾聲 年報：已處理2205投訴 無一證屬實
張稱更新《法官行為指引》到尾聲 年報：已處理2205投訴 無一證屬實
鄭若驊：有責任維護「一國」 首要任務立23條
鄭若驊：有責任維護「一國」 首要任務立23條
杜淦堃：倘大狀被視「戴假髮政客」會削專業信心
杜淦堃：倘大狀被視「戴假髮政客」會削專業信心
去年起放病假 總裁判官蘇惠德未現身
去年起放病假 總裁判官蘇惠德未現身
羊村案交國安法官7．5開審 辯方：如球賽特定球證令人感不公
羊村案交國安法官7．5開審 辯方：如球賽特定球證令人感不公
團結基金倡城規環評合併諮詢 本研社批削公眾表達權 本末倒置
團結基金倡城規環評合併諮詢 本研社批削公眾表達權 本末倒置
請病假上舞蹈班 民署EO判社服令
請病假上舞蹈班 民署EO判社服令
維修中起重機吊臂擊斃工人 工會稱罕見 西九：責成承建商跟進補償
維修中起重機吊臂擊斃工人 工會稱罕見 西九：責成承建商跟進補償
涉鎅刀襲兩途人 中年漢被捕
涉鎅刀襲兩途人 中年漢被捕
涉四狎14歲學員 教練警誡稱兩情相悅
涉四狎14歲學員 教練警誡稱兩情相悅
荃葵青遊行案被告居疫廈 官押後一天待檢測
荃葵青遊行案被告居疫廈 官押後一天待檢測
指無出錢屬名義業主 七旬翁控兩子擅賣樓
指無出錢屬名義業主 七旬翁控兩子擅賣樓
大灣區GBA新聞：冬奧熱雪業熱 粵無雪仿有雪 相關企業年增28% 穗辦灣區冰雪文化節
大灣區GBA新聞：冬奧熱雪業熱 粵無雪仿有雪 相關企業年增28% 穗辦灣區冰雪文化節
大灣區GBA新聞：穗設計師創「冰墩墩」 獎牌參考南越王墓玉璧
大灣區GBA新聞：穗設計師創「冰墩墩」 獎牌參考南越王墓玉璧
灣區手記：大數據下的美食推介 ／文：尚東美
灣區手記：大數據下的美食推介 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿彤生日 野渡Right Here Waiting寄思 後援會喚「37歲少女」 網友紛祝福
【Emily】阿彤生日 野渡Right Here Waiting寄思 後援會喚「37歲少女」 網友紛祝福
【Emily】「無言老師」增 中大將軍澳設新紀念牆
【Emily】「無言老師」增 中大將軍澳設新紀念牆
【Emily】平機會：勿因染疫者背景歧視全社群
【Emily】平機會：勿因染疫者背景歧視全社群
【Emily】數碼港「青年初創實習」增70名額
【Emily】數碼港「青年初創實習」增70名額
【Emily】提供另一選項 立會設臨時用膳區
【Emily】提供另一選項 立會設臨時用膳區
【Emily】將向劏房戶派口罩 「凝聚民心」促精準扶貧
【Emily】將向劏房戶派口罩 「凝聚民心」促精準扶貧