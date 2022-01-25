團結基金倡城規環評合併諮詢 本研社批削公眾表達權 本末倒置

倡取消城規申述會 檢討綠地比例

團結香港基金發表土地房屋研究報告，提出23項建議，若獲落實，料有12.3萬個2026年起5年落成的單位，可提早至2025年或以前落成，公屋輪候時間可由5.9年減至3.7年。基金會引述發展局指大型發展由前期規劃到有「熟地」供應，一般需時至少14年，建議將現時3個階段諮詢整合成一個大型諮詢，包攬城規和環評等諮詢。對於需時至少3年的環評程序，則縮減環評調查及製作報告時間，並在評核加入清楚指標。另開展大型項目應同步展開所有期數的設計與收地。

政府有意修改城規條例，基金會亦建議將城規會「制訂圖則程序」的法定時間由最長17個月減到8至10個月，並取消城規會申述會，申述和反對意見直接交由行政會議參考。團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺說，壓縮城規等法定程序只是整合，程序無減少，不會削弱監察力度。

環團憂濕地緩衝區轉移地積比

另外，基金會指香港有67%綠地，當中40%是郊野公園，比例明顯過高，建議檢討綠地比例，亦應重新規劃濕地緩衝區並引入地積比轉移。本土研究社成員陳劍青認為，規劃紛爭源於政府揀選項目出錯，犧牲公眾參與是本末倒置，反建議政府做好一手樓空置稅、打擊囤樓等。長春社公共事務經理吳希文認為，綠化地帶具緩衝價值，非只有生態價值，擔心濕地緩衝區轉移地積比後對環境的負面影響。

立法會議員謝偉銓稱，整合諮詢可減少爭拗的時間，質疑多重諮詢欠效率，如過往填海諮詢時，雖然大部分人原則上同意選址，但諮詢具體選址時，附近居民卻因自身利益反對。