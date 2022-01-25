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羊村案交國安法官7．5開審 辯方：如球賽特定球證令人感不公

【明報專訊】香港言語治療師總工會5人因出版《羊村十二勇士》等3本繪本，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，案件昨日在區域法院再提堂，控方申請由《港區國安法》指定法官審理，辯方則以足球賽的特定球證令公眾感不公為例反對申請。國安法指定法官郭偉健最終批准案件須由國安法指定法官審理，將擇日頒下裁決理由。案件押後至4月21日作審前覆核，7月5日開審，預留5日審期。

被告依次為黎雯齡（26歲）、楊逸意（27歲）、伍巧怡（28歲）、陳源森（25歲）及方梓皓（26歲）。5人沒有申請保釋，繼續還押候訊。

控方：終院裁屬危害國安

辯方：仍需視乎控罪內容

律政司高級檢控官李庭偉首先陳辭稱，國安法訂明危害國家安全的罪行須由指定法官審理，條文覆蓋國安法以外的危害國安控罪，包括本案中的煽動罪行。

他說，本案涉顛覆港府及中央政權的行為，而黎雯齡及伍巧怡申請保釋時，終審法院及高等法院均沿用國安法原則處理，終院亦裁定本案控罪屬危害國安罪行，故本案須由指定法官審理。

辯方反對控方申請。代表次被告的資深大律師彭耀鴻爭議，終院裁定本案的煽動控罪「足以（qualify）」構成危害國安罪行，但仍需視乎控罪內容，而本案控罪不涉危害國安，反問若有人煽動他人毆鬥，會否構成危害國安。他說，辯方並非認為指定法官未能不偏不倚裁決，而是憂慮此舉影響公眾對司法制度的信心。他以足球比賽為例，若有球隊要求安排特定球證，公眾亦會感球賽不公，故應由司法機構安排法官審理。

【案件編號：DCCC 854/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕區域法院 串謀刊印發布分發展示或複製煽動刊物罪 羊村繪本案 港區國安法

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