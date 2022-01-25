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杜淦堃：倘大狀被視「戴假髮政客」會削專業信心

【明報專訊】新任大律師公會主席杜淦堃昨在法律年度開啟典禮致辭時重申，政治在司法程序中不存在任何角色，法官會嚴格按照法律原則及證據審案，倘若大律師被視為「戴假髮的政客」，公眾對其專業的信心，以及大律師維護司法的角色會被削弱。去年9月上任律師會會長的陳澤銘則稱，近年出現公開違反法紀、威嚇法官的事，毫無理據地公開批評法院判決，企圖不當影響法官的獨立判決程序，這些事均以失敗告終，突顯香港法律和司法制度的實力。

稱若因壓力拒接「敏感」案「非常悲哀」

杜淦堃致辭時又稱，近年有社會群體對律師施壓，令律師不能代表個別的人，「此風絕不可長」。若有律師因道德或經濟壓力而拒絕處理某些被視為「敏感」的案件，導致任何人無法獲得法律意見或代表，「這將會是非常悲哀的一天」。他說，今年是香港特區成立25周年，亦是《基本法》保證生活方式50年不變的一半階段，大家身處充滿挑戰的時代，法治在世界各地面臨持續挑戰，香港不能獨善其身。

陳澤銘：「十四五」為業界帶來市場潛力

陳澤銘亦對特區成立25周年表示「特別值得紀念」。他提到隨着國家「十四五」規劃等機會，將為法律界帶來龐大市場拓展潛力。他說，律師會會員由1997至2021年增加近3倍，該會作為監管機構，嚴謹確保律師符合專業執業要求。律師會由2012至2021年曾介入25間律師行的業務，亦已成立專責委員會全面檢討現行制度。

相關字詞﹕法律年度開幕典禮 陳澤銘 杜淦堃 香港銀行公會 大律師公會

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