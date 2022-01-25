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鄭若驊：有責任維護「一國」 首要任務立23條

【明報專訊】律政司長鄭若驊昨日在法律年度開啟典禮致辭稱，《基本法》序言已表明初心是維護國家統一和領土完整，保持香港繁榮穩定。她引述已故國家領導人鄧小平所說，50年只是「一個形象的講法」，「前50年是不能變，50年之後是不需要變」。她說有責任維護「一國」之根本，重申特區的首要任務是履行憲制責任，就基本法23條立法。

鄭：「50年不變」不意味屆時改變

鄭若驊表示，「50年不變」並不意味50年後就會停止，如果「一國兩制」行之有效及有利中港，在能夠維護「一國」的前提下，「兩制」沒理由不會繼續。她除了引述鄧小平說話，亦表示國家主席習近平及中央領導人多次支持和堅決落實一國兩制，因此政府有責任維護「一國」之根本，讓「兩制」枝繁葉茂，並在這基礎上讓普通法繼續適用。

稱過去兩年鞏固強化憲制秩序

她說，香港的憲制秩序建基於「一國」，並在過去兩年獲鞏固和強化。《港區國安法》的案例已清晰明確地規定如何應用法例。她舉例，黎智英案是終院審視了國安法的背景等，認為首要是保障國家安全，故採用更嚴格的保釋條件；伍巧怡案指出「危害國安罪行」涵蓋國安法及現行法律下同等性質的罪行；而唐英傑案帶出「光復香港 時代革命」口號可蘊涵分裂國家的意思。

展望未來工作，鄭若驊說，特區首要任務是就《基本法》23條作本地立法，以維護國家安全，「這項憲制責任不僅載於基本法，亦載於全國人大《528決定》第三段以及國安法第七條，律政司會繼續全力提供獨立的專業法律意見，支持保安局擬定相關立法程序」。

鄭若驊又說，完善選舉制度促進了協商環境，減低兩極化，從而循序漸進達至普選。律政司推行法治教育，積極教導學生和教師有關憲法、基本法及國家安全的知識。

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