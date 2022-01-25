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張稱更新《法官行為指引》到尾聲 年報：已處理2205投訴 無一證屬實

【明報專訊】張舉能昨日在演辭中提出，因法庭審理案件面對的情况愈趨複雜，公眾對法官履行職責方面愈見關注，有需要檢討《法官行為指引》，去年3月成立以高等法院首席法官為主席的工作小組正檢視指引條文，並參考了聯合國毒品和犯罪問題辦公室編制的《班加羅爾司法行為原則》等，更新工作已進入尾聲。

根據《班加羅爾司法行為原則》，六大原則包括獨立、公正、廉正、得體、平等、能力和勤奮。張舉能在記者會解釋，《指引》在2004年首度發表後令人引以為傲，惟至今相隔18年，更新是「與時並進」，只會加強對法官行為操守方面的要求，對秉行公正「百利而無一害」。

稱招聘法官反應令人鼓舞

他又稱，招聘法官反應令人鼓舞，但強調不為追求效率而損害司法質素，只有具備合適司法及法律才能的人，才會獲委任為暫委法官。

司法機構昨同時發表2021年報，當中指出，去年已處理有關法官及司法人員行為的2205宗投訴中，有1994宗為「可跟進投訴」，無一獲證明屬實或部分屬實，當中與處理手法相關的投訴高達1961宗，逾九成（1943宗）投訴源自兩宗社會事件案件。

區院排期平均282日 遠超百日目標

在各級法院案件數量方面，截至去年9月底，需在上訴庭處理的刑事案較前年減少5宗，而原訟庭的刑事案件略升31宗，至459宗，然而結案數目較前年少超過120宗。經常處理社會事件案件的區域法院，去年刑事案有858宗，較前年1119宗少；不過，由區域法院提訊至聆訊的平均輪候時間由210日上升至282日，遠超司法機構訂下的100天目標。

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