法律年致辭15次提「司法獨立」 稱宣揚助建公信 張舉能：保證「指定法官」無礙法庭公正

涉國安案 只可由特首指定法官審

張舉能致辭時15次提及「司法獨立」、10次提及「基本法」、5次提及「國家安全」，另有兩次提及「香港國安法」。他說，香港法治的關鍵是獨立的司法機構，香港享有獨立的司法權，《基本法》對法官任免亦有清晰規定。他在記者會被問到，若香港確實擁有司法獨立，是否有必要將「司法獨立」掛在口邊，他回應稱，作為司法機構之首，公開宣揚香港司法獨立有助建立公眾的信心，「如果是事實，我可以說明」。

稱指定官同須宣誓 不容政治考慮

張官演辭中亦有不少篇幅談論國安法第44條下，行政長官可以委任指定法官處理國安案件。他說，作為司法機構之首，不會在司法過程以外評論有關法律或其運作，但為了維持大眾對司法制度的信心，他可以保證，法庭的公正絕不會因為指定法官的安排而受影響。

張官解釋，行政長官任命指定法官之前，可以徵詢他的意見，而指定法官和任何法官一樣，必須根據司法誓言宣誓，確保作出司法決定的過程中，不容有任何政治考慮。他說，若原訟庭指定法官在沒有陪審團之下審理國安案件，法官會頒下裁決書，並於網站發布予公眾審閱，確保公平審訊。

初選案被告審訊無期 稱已加快處理

國安法實施以來，最大規模的檢控為「35+初選案」，部分被告還押逾10個月仍未有審期。張官見記者時說，明白大眾期望案件盡快開審，但香港普通法制度的特色是「好均真」，若案件牽涉大量被告和律師，開審前需要不少程序及工夫，例如翻譯文件和索取法律意見，「不是今日想審，明日就開審」。他又說，「遲來的正義不是正義（justice delayed is justice denied）」無疑是動聽的句子，但司法機構已經加快處理國安案件，以求盡快開審。

指任意批評裁決毫無意義

批威嚇官冒犯法治須譴責

香港的司法獨立備受國際社會關注，張官說，倘若有關評論並非建基於客觀事實和理性討論，只是出於政治傾向或地緣政治的考量，對於促進法治毫無裨益，任意批評法庭裁決亦毫無意義。被問到有海外法官辭任，他認為現時仍有海外法官擔任終審法院非常任法官，國安法亦沒有限制指定法官的國籍，「法官繼續履行服務，是（香港法治的）最佳證明」。

張官提到，試圖威嚇審理2019年社會事件案件或國安案件法官的情况持續增加，批評是直接和公然冒犯法治，必須予以譴責，但法官仍會堅定不移履職，無視任何為窒礙工作所作的威嚇。被問到司法機構有否統一指引應對旁聽者鼓掌叫囂的現象，他說法庭需要安靜的環境審案，不過容許公眾監察聆訊同樣重要，司法機構將因應實際情况處理。

明報記者

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