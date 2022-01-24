初創推尿液測前列腺癌 免創傷

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

新生命醫藥科技有限公司副行政總裁馮昕顥、營運總監郭汶鈺、臨牀及法規經理李慧敏表示，公司成立於2017年，創辦人是浸會大學化學系主任黃嘉良教授，多名創始員工亦是浸會大學化學系的畢業生。

有研究文獻顯示，前列腺癌患者在血液方面可能有標記物，甚至尿液亦可能有某些癥狀。於是，浸會大學化學系和中文大學醫學院幾年前合作一項研究計劃，目的是在尿液中找出前列腺癌的標記物，令尿液測試成為前列腺癌的一種無創初期測試，以彌補最常用的血液測試的不足。

活組織檢查創傷風險大

現時用作前列腺癌第一輪檢查，是抽血做「血清前列腺特異抗原」（PSA）測試。PSA值不超過4，屬很安全；PSA值超過4，表示有些不明朗。因為前列腺癌並非唯一令PSA值偏高的因素，其他如前列腺肥大、發炎或創傷等，也可能令PSA值偏高。通常醫生會觀察一段時間，再做多次PSA測試，加上用手指檢查病人的前列腺，以及結合其他徵狀、因素等考慮，仍然懷疑有前列腺癌時，才作活組織檢查。

現時唯一確診前列腺癌方法是活組織檢查，需要從病人肛門放入前列腺針，在超聲波監察下，刺穿直腸抽取前列腺組織。由於超聲波無法顯示前列腺癌，所以醫生只能隨機抽取前列腺組織，約抽18針至24針。有部分風險較高個案，會先用磁力共振儀（MRI），看前列腺有沒有陰影，以找出出現癌症比較可疑的位置才活檢。病人在活檢後，覺得痛楚，或大小便出血、發燒等都是常見現象。這正是醫學界努力尋找其他檢測前列腺癌方法的理由，希望在低風險的前提下減少活檢。

為了在尿液中找出合適的前列腺癌標記物，當年浸大化學系和中大醫學院在本地醫院找了逾1000名PSA值超過4的病人的尿液樣本，作臨牀試驗。後來，其研究成果被該公司商業化，成為去年4月推出的PURE Index Test尿液測試（譜宜評分測試）。

建議機構收費1000至1500元

根據以往研究數據，若PSA值超過4的病人再做PURE Index尿液測試，而PURE Index低於11.9的話，患上前列腺癌機率只是9.7%，建議只需每年做一次尿液測試作監察。若PURE Index在11.9和20.6之間，機率為16.1%，建議每半年再做一次尿液測試作監察。若PURE Index超過20.6，機率為43.7%，建議立即諮詢泌尿科醫生。

雖然PURE Index尿液測試不能夠作出肯定的結論，但可以作為PSA值之外的另一個參考指標，讓醫生和病人考慮，有助減少部分低風險人士做活檢。

該公司在去年4月推出PURE Index尿液測試，現時與本地4家泌尿科診所及中大醫院合作。這些機構將病人的尿液樣本送到公司位於科學園實驗室後，在5個工作日內交回測試報告。至於合作機構向病人收取的費用，建議在1000至1500元之間。公司在去年4月推出服務，最近開始透過小巴車身賣廣告，希望未來能夠吸引更多機構合作，令收費可以下調。

研製家用檢測試劑盒 售價千元以內

此外，該公司研究出一種家用尿液前列腺癌檢測試劑盒，檢測的尿液標記物和PURE Index的相同，但檢測方法有分別，準確程度會低一點，只需看顏色變化，大約30分鐘有結果。公司已和一家本地公司簽約，由對方在本地代工生產，估計可以在明年推出，每盒售價在1000元內。