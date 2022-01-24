遺孀憾疫下難親探病 冀事故警醒風險

出事前10分鐘仍短訊聊天

何太與丈夫恩愛多年，何先生去年4月到博愛醫院覆診前，兩人才剛在一間本地酒店度過兩日一夜「Staycation」和吃自助餐。出事前，何太仍與丈夫短訊聯絡，提醒對方「用多點酒精搓手液和戴多個口罩」，丈夫亦拍下影片證明自己已身在醫院，並留下一句「唔好煩啦！等醫生呀！」可是，兩人自此再無法對話溝通。

夫留醫昏迷 妻視像打氣

何太憶述丈夫留院期間一直昏迷及無意識，「醫生話佢都接近是植物人」，加上疫情不能探訪，她和家人只能每晚透過電話視像通話模式探望丈夫約15分鐘，「但其實他只是躺在牀上，我們就一直跟他說話和打氣」。

4個月來，她每晚趕在8點前回家等待與丈夫見面，「有時見到他對眼會動一動，好像有反應，我們都會很開心」，但醫院姑娘稱只是反射動作，不代表有反應。何太亦與一對子女四處祈福，更託身在泰國的朋友在當地拜神祈願，孫兒也拍片為公公打氣。

隔玻璃見最後一面

指院方應公開事件

至去年8月中，院方安排家人恩恤探訪，何太連續兩日獲准到病房看望丈夫，但之後又因應疫情而再被拒探訪。在她苦苦哀求下，院方數日後批准她在下午進入病房走廊，隔着玻璃見丈夫一面，「當晚醫院再打來，說他心跳再停頓，救不到了……」

何太自事發後每晚睡不着吃不下，大時大節倍感孤獨。她認為丈夫離世不明不白，「好人好姐突然就去咗，我每日搭車都會想起，他當日就是這樣自己搭車去醫院」。她認為，雖然醫院至今無法交代事發原因，惟醫院應公開事件，提醒其他病人使用顯影劑的風險。