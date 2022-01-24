六旬翁博愛電腦掃描 打顯影劑後亡 家人稱死者造影暈倒有前科 質疑未察過敏警告

明報記者 羅霈潁

曾注射後暈倒 診斷神經暈厥

63歲的何先生患有肝腎疾病，需長期服藥及覆診，何太透露，丈夫過往接受數次電腦掃描使用顯影劑均無異樣，惟2020年12月初前往博愛醫院接受腹部及骨盆顯影電腦掃描，使用顯影劑後暈倒，需留院一晚，醫生當時稱丈夫皮膚無出紅疹或支氣管痙攣，加上過去接受同一顯影劑並無不良反應，故診斷他患血管迷走神經性暈厥。

何先生去年4月中再往博愛醫院接受顯影電腦掃描跟進病情，何太說，丈夫當日獨自乘車到醫院覆診，途中丈夫一直與她用短訊聊天，丈夫抵達醫院及等候診症時並無異樣，「他2時35分跟我說等緊醫生，（我）2時45分就收到醫院電話說他出事了」。

根據院方向何太發出的信件，何先生注射顯影劑後身體不適及呼吸困難，之後心跳停頓，醫生立即為他注射強心針及心外壓急救，轉送急症室繼續約20分鐘的心肺復蘇、氣道插管並用儀器幫助呼吸搶救，其後轉送深切治療部。院方信中稱，何先生過去無使用顯影劑的過敏反應，醫生考慮過去情况審慎評估風險後，向他解釋使用顯影劑目的及風險，在取得何先生明白及同意後才做顯影電腦掃描。

何先生搶救後一直昏迷，留醫4個月後去年8月離世。何太質疑，「支針（顯影劑）有沒有打錯或打多呢？為何個反應這麼大？」又認為丈夫在2020年12月注射顯影劑後暈倒已是一個警號。她過去數月多次要求醫院交代，但稱院方跟她開了兩次會議仍得不出結論，亦交代不到為何使用顯影劑後昏迷及離世原因，「他們說『我們都找不到（原因）』，又說他（何）打完（顯影劑）之後，皮膚無敏感、無紅疹，就即是無顯影劑不良反應，是無問題」。

博愛：轉交死因庭 通報醫局

博愛醫院回覆本報查詢的內容大致與致何太信件內容相同，未有回應是否只有在病人出現皮膚敏感、紅疹等顯影劑反應才算對該種顯影劑敏感或有副作用，亦未有解釋何先生2020年12月及2021年4月使用顯影劑後暈倒及心跳停頓的原因。本報曾向醫管局及院方查詢有否調查何的個案，及有否涉醫療失誤，院方同樣未有正面回應；院方回覆稱，個案早前已轉交死因裁判官跟進，以及透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告。

專家：暈倒屬嚴重過敏反應

有曾任大學教授的放射科醫生接受本報查詢時稱，使用顯影劑有風險，輕微的過敏會出紅疹、咳嗽等，但有萬分之一機率出現嚴重過敏，例如呼吸困難、心跳停頓、暈厥等有致命可能的反應。他指出，醫生一般會靠病歷判斷病人是否對顯影劑過敏，「看以前有沒有過敏，如有的話，下次（再使用顯影劑）出現敏感的機率會高百幾二百倍」。他又提到，病人的免疫系統一旦有改變，便有可能由以往不會過敏，突然變成過敏。