私家車英雄亭撼柱 23歲司機不治

23歲男司機陳天翔，頭部嚴重受傷，昏迷被困於形同廢鐵車廂。接報到場消防員利用工具撬開車廂，小心將傷者抬出，救護員即場為其急救及初步包紮，再由救護車送院，惟搶救後證實不治。

事發昨早7時許，陳駕駛本田私家車沿荃錦公路往八鄉方向行駛，至大帽山郊野公園與「英雄亭」的下山路段，車輛失控剷上左邊路壆，右車身猛撼燈柱，陳重傷昏迷被困嚴重變形的車廂。消防接報到場，先將車輛固定，再用鋼索、油壓剪等工具撬開車廂，將陳救出送院。荃錦公路來回行車線一度全封。

無端停讓線 至川龍突切雙白超車

據了解，事發前有駕駛者途經荃錦交匯處，發現涉事私家車在沒車輛行駛時仍停在讓線，及後至川龍時，涉事車突然切雙白線超車。意外後，私家車右車身嚴重損毁變形，路面沒留有明顯的煞車痕。警方搜查車廂及尾箱，並拍攝記錄環境蒐證，事件起因有待調查，交新界北總區交通部特別調查隊第一隊跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，應致電3661 3800與調查人員聯絡。