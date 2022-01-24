不尋常爆炸 一送院不治一墮斃 火警母子亡 警列謀殺自殺

凌晨起火 消防救出昏迷六旬婦

消防在火場救出62歲母親梁錦蘭，疑吸入濃煙昏迷，面部熏黑，左手有1%二級燒傷，並無其他明顯傷痕，由救護車送院，惟搶救後證實不治。

墮樓的31歲兒子伍焯煒，據悉為設計師，被發現時頭部重傷，多處骨折，昏迷倒卧大廈平台，即場由救護員證實傷重不治。

31歲兒任設計師 爆炸房間墮下

事發昨凌晨3時許，警方接報一名男子疑從高處墮下康誠閣對開平台，兩分鐘後再接報同一大廈有單位發生火警，火光熊熊，不斷冒出黑煙。消防員動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並在起火單位救出一名女子。火警期間，有窗框、玻璃碎及雜物跌墜平台，約250名居民自行疏散，消防員協助約30人到安全位置暫避。警方其後根據資料聯絡男女死者的親友，證實兩人為母子。

警方高級督察蔡清峰表示，初步相信墮樓男子於發生爆炸的房間墮樓，其母親則由消防在另一房間救出送院。因接報稱單位曾有爆炸聲傳出，而警方及消防在單位沒發現助燃劑、壓縮氣體、電器或其他可能引起爆炸的物品，加上房間窗框整個飛脫墜下，事件不太尋常，故認為火警起因有可疑。

單位沒見可引起爆炸物品

爆炸品處理課、鑑證科及政府化驗師奉召到場協助蒐證。案件列誤殺及自殺，由大埔警區重案組跟進。據悉，暫不排除男子引起火警後墮樓亡，事件起因有待調查。

消防處消防隊長黃志鈞表示，起火單位面積約80平方米，有兩間房，其中一間焚毁較嚴重，窗框剝落，消防員在另一面積約9平方米的睡房救出一名昏迷女子。火警中，12輛消防車及3輛救護車到場，76名消防員及救護員參與救援。消防犬事後亦到場協助搜尋可疑物品。有居民表示，起火為15樓單位，居民沿後樓梯逃生，沒有濃煙湧入，秩序大致良好，有人亦在梯間揹起行動不便婆婆到地下安全位置暫避。

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