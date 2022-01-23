梁君彥：23條宜先諮詢再交立會

全面普選需中央覺得「條路啱」

梁君彥昨日先後接受港台《星期六問責》和商台《政經星期六》訪問。對於未來議會會偏重監督或配合的角色，梁說，政府提交議案到立法會，立法會不是做「橡皮圖章」，監督和配合不是南轅北轍，而是相輔相成。基本法68條列明，立法會目標是最終達至全部議員由普選產生，被問會否在今屆立法會後考慮增加地區直選議席，梁君彥認為目前議會必要「做到工夫」，令中央覺得「條路行得啱」，中央和市民都認為「行得通」，再按實際情况達至全面普選。

至於特首選舉現只有冼國林表明有意參選，作為當然選委的梁君彥認為，特首選舉「縱有競爭都是君子之爭」，對於評論認為今屆特首選舉是比併個人條件、威望多於政綱，梁稱每個選委有其投票考量。

稱赴洪宴議員有責交代

20名立法會議員曾出席洪為民生日會，梁說議員需為自己負責，議員是金魚缸內的金魚，外面的人會放大看，議員有政治責任交代；至於議會是否跟進官員出席生日會，由議員自行決定。其中16名出席生日會的議員未按梁的強烈勸喻於22日完成檢測前盡量留家，大部分上周三出席大會，包括當日提出議案的新民黨黎棟國和陳家珮，梁稱兩人曾問其意見，他認為他們獲專家認可後可出席大會。

立會議員全反對歐議會決議

另外，就歐洲議會通過《關於香港侵犯基本自由》決議，88名立法會議員聯署強烈譴責歐洲議會干預香港事務和中國內政，沒聯署的狄志遠所屬的新思維發聲明，強烈反對歐洲議會決定中任何損害香港跟國際社會直接聯繫的身分等，又說政府面對國際社會的關注應以務實態度面對。沒聯署的江玉歡亦發聲明逐點回應歐洲議會，稱歐洲議員對香港的理解是錯誤、了解不足，邀議會成員與立法會交流，以更完整了解本港。港區人大代表也發聲明，對歐洲議會插手香港事務和中國內政表示強烈不滿及堅決反對。