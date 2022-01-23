升小交表 名校網長龍不復見 粉嶺上水收表暫達學額一半 校長稱遜預期

傳統名校「41校網」統一派位中心外，昨早9時起，零星家長前往交表。帶同女兒前往交表的溫女士說，為報讀學校去年由元朗搬到九龍城。她認為今年競爭與過往差不多，自己則偏向進取，在自行階段及大抽獎均有揀選心儀的瑪利諾修院學校（小學部）。她說受近年社會事件影響，開始思考送女兒海外升學，將來視乎經濟狀况再定，強調仍在計劃中，「自己本身香港長大，覺得（現在）統治方法跟之前有少少不同」。

「港統治方法有變」 家長思子女赴外

心儀喇沙小學的蔡女士預料，移民潮下入讀競爭與過往相若，「看到（新聞）報道說有移民，但不是（升小）這個年齡層」，她稱採用進取選校策略，同時已申請直資或私立校作後備。她續說，讓兒子讀完小學後再考慮移民問題；對於《港區國安法》生效後學校須教相關內容，她形容「喺得這地方生活都要迎合㗎喇」。

小學須教國安 「喺度生活要迎合」

居於九龍城的梁先生昨為兒子交表，同稱喇沙小學為首選，「好似競爭較以往少了，本着試吓和抽吓（的心態），讀不到（喇沙）就入直資」。

家長張女士說，受持續兩年的疫情影響，兒子較少機會與同學相處，她說月花逾萬元讓兒子報讀中英數班和面試班，以及打鼓、跆拳道、游水等興趣班，笑言「個個都報啦」，「沒辦法，因為不能外出學嘢，所以報得幾多得幾多，在家上課也會報」。她說對本港教育有信心，若獲心儀的喇沙小學取錄，便不考慮海外升學。

鳳溪第一小學校長朱偉林稱，上水及粉嶺兩校網（80及81校網）共1390學額，但昨日收表少於700份，較預期低，估計整體收表情况較過往少。他認為受多項因素影響，包括移民潮、兩地未通關，影響跨境學童入讀，「有些學童幼稚園已網課，無可能（下學年）第三年再上網課；倘未能通關，不少跨境小一適齡學童會打退堂鼓，小二至小六生亦會退學」。