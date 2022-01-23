環團助工商廈收廢膠 八成包裝膜 49幢年半共逾35噸 無回收設施「會當垃圾扔」

全港每日棄置在堆填區的工商業廢塑膠接近1000公噸，接近六成是膠膜、發泡膠包裝等廢料（見圖）。綠領行動總結2020年6月至去年12月為49幢工商業大廈提供收集、運輸、分類及壓縮廢塑膠服務，發現當中約35.6公噸為膠膜，佔整體79.1%；其次是膠樽及即棄食物容器，分別佔約13%（5.7公噸）及4%（2公噸）。去年下半年疫情緩和期間，3幢純物流運輸貨倉的工廈收集到的包裝膠膜回收量顯著上升，總數接近10公噸，佔同期整體回收量約75%。

純物流倉加入後 包裝膜量顯著增

綠領行動項目主管黎倩婷表示，推行試驗計劃原意是為工商廈收集廢塑膠，但自從去年3月有純物流倉工廈加入計劃，回收包裝膠膜量顯著增加，更成為整體收集廢塑膠的主要組成部分。

工廈只三色桶 社企需頻運「綠在」

位於沙田石門工業區的偉達中心並非純物流倉，但亦有租戶產生大量膠膜垃圾。該工廈租戶公平點副總監蔡頌恩表示，公平點屬於社企，希望盡量以環保方式處理可回收物料，不過以往工廈只有三色桶，職員需以手推車將包裝膠膜運到附近的綠在區區，但有時數量太多會被拒收，要化整為零，分數次回收；她又說不少貨物由外國入口，未必可控制貨物使用膠膜量，亦明白部分貨物如樽裝油有需要使用較多包裝保護。

工廈物管：有放大桶供回收 一日兩爆

該工廈物管公司、夏利文物業管理有限公司助理物業經理何小姐表示，該廈以往除放置三色桶亦有提供俗稱660（容量660公升）的大型垃圾桶供回收包裝膠膜，但膠膜體積大、重量輕，「幾乎日日爆滿，有時一日爆兩次」，認為綠領行動提供大型鐵籠回收膠膜，以及每周安排車輛收集一次有助鼓勵租戶參與回收，又說未來落實垃圾徵費，亦會做好分類回收以減輕徵費成本。

倡物管分析廢物 政府助增設施

綠領行動估計，一般工廈每周收集一次包裝膠膜，約重50公斤，若使用垃圾收費指定膠袋，會入滿約6個最大型亦即100公升的專用袋，若按袋收費，成本約66元，每月264元；若工廈有物流倉租戶，每日「塞爆」兩個鐵籠，購買指定袋的成本變成每日66元，一個月接近2000元。

黎倩婷說，每間工廈的垃圾費視回收量而定，綠領行動建議落實徵費前，物管公司應自行做詳細的廢物審核，了解廢物種類及重量，並制訂合適回收及減廢方案，政府亦應提供資助予物管公司，並協助設置回收設施。

環署：已再批款試現場壓縮膠膜

環保署表示，就個別較小規模的工商業運作例如寫字樓，環保署已推展「工商業廢物源頭分類計劃」，以提供回收推廣及支援，截至去年12月，全港共有960多幢工商大廈獲派發2500多套回收桶。另外，回收基金於2019年批出約700萬元予綠領行動，為工商大廈產生的廢塑膠提供了收集及運輸等服務，最近再批出約700萬元，試驗在工商大廈設置小型打包設備，在現場壓縮包裝膠膜，以更有效回收，試驗為期30個月，並將於短期內展開。

明報記者

（城市保育）