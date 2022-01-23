尖沙嘴暴動9人罪成 官憑衣裝推斷煽破壞

一人裁關鍵時刻不在場罪脫

10名被告依次為女學生劉維穎（21歲）、助理工程師郭嘉輝（23歲）、學生張文俊（19歲）、女學生梁卓華（22歲）、送貨員黃奕瑋（22歲）、梁俊偉（26歲）、補習社經營者及老師吳紹勤（31歲）、教師韋婷婷（27歲）、有線電視運動節目主持卓麗馨（25歲）及家庭主婦潘慧雯（43歲），同被控於2019年8月11日，在尖沙嘴柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

辯方求情稱，無證據顯示本案被告在暴動中擔當領導者，參與程度較低，案發時每一個香港市民，尤其是不曾受法律訓練的人，未必知道身處現場須面對如此嚴重的法律後果，冀法庭輕判。

辯方：普通人未必知身在現場犯法

法官游德康裁定，暴動發生於晚上6時許至8時，大批示威者堵塞一段彌敦道行車線，多次向警署擲磚、至少兩枚汽油彈、照射激光等，警方當晚約7時半沿彌敦道向南推進，數分鐘內在栢麗大道拘捕首5名被告，而第7至10被告則在美麗華廣場附近被截停。法官稱，若然不想被認定為參與者，理應盡快離場，當日暴動早在傍晚6時許開始，集結者必定親眼目睹種種行為，並且聽到多次警告，辯方稱當時沒有機會離開現場的說法並不成立。

除第六被告梁俊偉外，法官根據其餘9人的衣飾和裝備、被截停的時間和地點，指唯一合理推論是他們意圖透過衣飾裝備壯大聲勢，鼓勵他人作破壞行為，以此方式參與暴動，裁定9人罪成。

法官說，審訊期間辯方證人、梁俊偉的胞兄由台灣回港作供，供稱當日他與弟弟吃晚飯後，到了太空館大榕樹下聊天，及後沿彌敦道行至金馬倫道，在匯豐銀行外見到警方封鎖線及圍觀市民，因沒有特定目的地，便原路折返，遭控方質疑他們得知警方即將推進才逃跑。法官稱片段可見二人見到警方後並無逃跑，而是掉頭離開，胞兄所言並非不可能。

法官續稱，警員23351供稱晚上8時18分見到堪富利士道和彌敦道交界有人集結，然而新聞片段顯示人群早在8時已離開，認為警員供辭不可靠。再者，暴動約在晚上8時結束，梁其後才在堪富利士道路口被截停，法官遂接納胞兄證供，裁定梁在關鍵時間並非身在暴動現場，罪名不成立。

【案件編號：DCCC 23/21】

明報記者

（反修例風暴）