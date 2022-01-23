情侶涉賣「假針卡」收款失聯 揭另涉9騙案

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組劉震宇高級督察稱，政府較早前公布將於2月24日擴大疫苗氣泡，進入食肆堂食必須出示至少打一針的疫苗紀錄，相關措施亦涵蓋學校及其他公共設施。警方發現有不法分子利用最新防疫措施搵快錢，在網上銷售偽造疫苗接種紀錄，以逃避新防疫措施。警方隨即深入調查，鎖定一個由情侶經營的網上購物騙案集團，以銷售假針卡作招徠，聲稱假針卡有醫生證明及診所蓋章，並支援安心出行程式，有關帖文亦列出不同收費，例如一針1500元、兩針2300元、三針2800元。

警方調查顯示騙徒從未寄出「假針卡」，收錢後失去聯絡，及後再發現騙徒涉及2018年4月至2021年12月9宗網上購物及信用卡騙案有關，涉款約25萬元。

警方前日在尖沙嘴拘捕一名31歲男子及一名24歲女子，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪，檢獲3部手電、一部平板電腦及4張銀行卡，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。劉震宇強調使用「假針卡」會干犯《刑事罪條例》第200章73條「使用虛假文書」罪，定罪可判監14年，同時亦觸犯防疫規例。