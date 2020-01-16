部分口服油聲稱無THC 萬寧「獨賣貨」售1600元

海關檢獲貨品包括口服油、糖果、營養補充劑、電子煙油、皮膚護理產品、按摩膏、沐浴球、狗隻零食及寵物口服油等，數百至千多元不等，部分聲稱可紓壓及幫助睡眠。大部分在美國製造，其他則稱由美國種植的大麻製造。

部分口服油包裝標明不含THC（THC-FREE），但經化驗證實含THC，其中ICARIA一款含3000mg CBD的口服油，在萬寧以約1600元出售。包裝標示，將5至10滴口服油滴於脷底，如20分鐘後未達預期效果，可增加分量。另一些品牌產品亦列明含有低於某濃度的THC成分。

外國或允不超某濃度可標「不含」 港全禁

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜稱，CBD由大麻屬植物提取，雖不屬危險藥物，但提取過程中可能同時間提取到屬危險藥物的THC。根據《危險藥物條例》，任何產品不論含多少THC濃度都屬危險藥物。外國THC管制與本港不同，或容許CBD產品只要不超過某個濃度亦可標籤為不含THC。鄭重申THC會嚴重傷害身體，產生幻覺、智力受損、抑鬱及專注力下降等，呼籲已購買相關CBD產品的市民停止使用及聯絡海關。