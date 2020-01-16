檢THC大麻產品拘9人 4為萬寧員工 CBD產品全下架 萬寧：全力配合

檢2.5萬件產品 5品牌值1460萬

萬寧發言人回應稱，已全力配合政府部門工作，所有店舖如常營運。程序中，有3名店舖前線同事及一名採購部代表被安排離開工作崗位協助調查。萬寧已向同事提供一切支援，亦與相關部門了解事件。萬寧網頁顯示所有CBD產品已下架。

海關毒品調查科機場調查組指揮官劉良智稱，本月11日海關機場課貨運組揀選一批美國抵港貨物檢查，該批貨物報稱CBD油，根據資料收貨人是位於長沙灣一工廈的貿易公司。關員檢查發現共2550支CBD口服油，屬同一牌子ICARIA，政府化驗所結果顯示含有THC成分。

機場抽驗美國貨發現 海關搜多店

海關上周三早上到該貿易公司拘捕35歲男負責人，該男子承認貨物經該公司入口到港，關員其後於公司再檢獲427支CBD口服油、15個沐浴泡球及14支個人護理產品，全屬ICARIA品牌。該男子已獲保釋候查。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富表示，該進口商會將CBD產品供應給一間大型連鎖零售店售賣，遂派員到相關分店試購產品，化驗結果顯示大部分產品含THC成分。

海關同時得悉衛生署亦在市面購買到含THC成分的CBD產品，海關發現其中一品牌亦在萬寧有售。涉事品牌Gentle Bro從外國空運到港，並在本地一間專門店及分店售賣，而專門店會提供產品予萬寧售賣。海關上周三採取行動，搜查萬寧總公司及分別位於北角、大埔及美孚的3間分店，以及葵涌的儲存倉，共檢獲7800件含THC成分的CBD產品，包括口服油、護膚品等，市值約460萬元，並拘捕一名男採購經理及2女1男店長，年齡38至44歲。

包括軟糖護膚品寵物零食

海關同時在Gentle Bro產品專門店位於中環及太古分店，拘捕1男1女，年齡21及32歲，檢獲1.4萬件含有THC成分的CBD產品，包括口服油、軟糖、潤膚膏及狗隻零食產品，市值約800萬元。

另外衛生署在尖沙嘴一間成人用品店，購買到證實含有THC的CBD產品，該些產品亦是從外國空運到港。海關上周四搜查該店及葵涌貨倉，拘捕男負責人及女店員，年齡24及29歲，檢獲3個品牌（HUGS、Green Roads、Kush Queen）共200多件含有THC的CBD產品，包括口服油、潤膚膏及軟糖共值約4萬元。海關發現部分產品在盒面寫明含有THC成分。

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