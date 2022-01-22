建造業稱移民潮下更缺人

謝子華表示，工程行業缺人是長久問題，而移民對各行各業都有影響，但人口流動的數據難以掌握，早前商會亦邀請各專業學會就移民意向訪問會員。他稱，雖然目前人手短缺加劇，但疫下物料供應不穩和工程進度減慢，對公司影響難一概而論，但長遠而言整體學生人數減少，未來建造工程人才補充亦會緊張。

本月底卸任的建造業議會主席陳家駒昨表示，現時建造業每年有約3000億元工程量，在科技協助下，人手勉強可支持，但承認移民潮亦對一些公司造成影響，惟未有數據。

建造業議會主席：工業化是唯一出路

為紓緩人手短缺、提高工程效率和安全，陳家駒任內積極推動建造業工業化。他說，組裝合成建築法可謂帶領建造業由手工藝走向製造業，建造工序搬到工廠，可減少地盤工作人數和高空工作機會，加上方便監察施工安全，減少意外發生，有助吸納新血。

他又說，工廠生產可配合機械人和5G，未來發展空間無限，預計建造業長遠看齊汽車製造業，步入大量使用機械人、自動化的生產方式，形容建造業工業化是唯一出路。