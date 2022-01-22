港聞

港聞二

藏毒遇查逃走撼兩車 私家車死火司機就擒

【明報專訊】一輛私家車在新蒲崗遇上交通警截查時，司機駕車撞毁警車逃走，並與警方展開一輪追逐。私家車在何文田撞到兩車後車頭冒煙死火，司機束手就擒。警方在車內檢獲一批可卡因，司機涉嫌危駕、藥駕及販毒被捕。兩名警員及被撞車上3名女乘客受傷。

前晚11時許，東九龍交通特遣隊警車巡經新蒲崗彩虹道，發現一輛白色私家車行車不穩，尾隨至伍華中學對開巴士站將私家車截停，兩警員下車調查，司機突然開車，倒後剷上行人路再衝前撞開警車，再向黃大仙方向逃走，警車右邊車門被撞凹，一名警長手部被夾傷，另一警員立即跳上警車追截，並通知上峰增援。

捱撞私家車3傷

西九龍交通部接報亦加入追截行動，私家車沿途高速逃走，最高時速至120公里，駛至何文田佛光街何文田廣場對開交通燈位遇上紅燈。當時前方3條行車線均有車輛，一輛黑色私家車正在中線擬停下時，遭白色私家車撞尾，失控撼向慢線旅遊巴，白色私家車再超前，撞向停於快線一輛的士，並從兩車之間罅隙逃出，但駛至培正道近公主道時發生故障，車頭冒煙停下。其時警車追至，男司機跳車逃走，警員立即上前制服拘捕。

警員其後在私家車搜獲約30克懷疑可卡因毒品，總值約3.1萬元，緝毒犬亦到場協助搜查。事件中兩名警員手部受傷，被撞私家車上3名女乘客52至63歲，分別頸及腳部受輕傷，5人事後送院治理。警方經調查後，涉案43歲姓熊男司機，涉嫌危險駕駛、懷疑在藥物影響下駕駛及販毒被捕。

相關字詞﹕交通警 藥後駕駛 販毒 危險駕駛

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