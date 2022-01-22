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立會18委會主席俱無競爭 副主席獨司法委會二爭一 容海恩撼林新強

【明報專訊】立法會下周二（25日）選舉18個事務委員會正副主席，當中只有司法及法律事務委員會副主席一職出現競爭，由新民黨容海恩和法律界林新強競逐。建制派早前協調，傾向由連任的議員出任事務委員會主席，最終18個委員會主席均是「舊人」，而17個自動當選的副主席則大多是議會新丁。

主席全舊人 副主席大多新丁

司法及法律事務委員會主席由民建聯張國鈞自動當選連任，副主席則由容海恩和林新強競逐。容海恩分別獲建制派「班長」廖長江及經民聯吳永嘉提名和附議，林新強則獲選委會界別的何君堯及江玉歡提名和附議。據了解雙方事前未有就副主席一職協調。

容歡迎競爭 林：界別議員有責選

容海恩表示，由於沒有黨派者在司法及法律事務委員會佔有較多席位，加上頗多功能組別議員，所以事前較難協調。容海恩歡迎有競爭的選舉，表示未來數天會積極拉票，又認為自己的議會經驗較豐富，而林新強投身法律界的時間則較長，要視乎其他議員覺得哪一方面的經驗較重要。

林新強則稱，法律界議員歷屆均在此委員會擔任主席或副主席，認為自己有責任出選，又說關心業內議題，其法律經驗有助推展法律和司法相關事務。他認為出現競爭是好事，對選情「信心滿滿」，會全力以赴拉票，又認為他與容海恩的經驗可互補，相信落選一方日後仍會繼續推動委員會工作。

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