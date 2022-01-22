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霍震宇再申押後 官：希望有好消息

【明報專訊】已故全國政協副主席霍英東家族爭產案周二（18日）起經歷兩度押後，昨日在高等法院續審。原告霍震宇一方稱目前磋商進度良好，並申請再一次押後。法官陸啟康表示願意給予最後的押後機會，明言歡迎各方以任何方式達至和解，以維持家庭和諧。連日來到庭的霍震宇離庭時被問到曾否與兄長霍震寰商討、會否與家人和解，他與前日的回覆一樣：「有進展。」

稱有進展 冀額外時間討論

在本案代表長房長子霍震霆的資深大律師杜淦堃前日當選大律師公會主席，法官陸啟康甫開庭便祝賀他當選，並問及與訟各方「好消息還是壞消息？」

代表霍震宇的外籍資深大律師Clifford Smith表示，前日各方磋商至晚上11時許，目前進展良好，希望法庭給予額外時間討論，又稱一旦首名證人霍震宇開始作供便難以再參與談判。代表長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍同意押後，並指各方正努力保護父親遺產、維持家庭和諧，這些一直都是霍震寰的立場。

二房三房促盡快定審結日子

二房及三房的代表大律師王則左說，霍英東二太太馮堅妮年事已高，望可盡快定下本案審結日子。王再次提出，二房及三房未獲邀參與討論。陸官聞言稱，相信長房並非出於不尊重，長房商討後會在合適時間通知二房及三房。

因大律師公會主席杜淦堃需於下周一（24日）的2022年法律年度開啟典禮上發表演說，陸官稱無論如何當日聆訊將於下午1時半結束。

陸官認為本案可向社會發出良好信息，即再困難的事情都可解決，散庭前明言「希望會有好消息」。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

（霍家爭產案）

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