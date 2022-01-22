指彈男童下體打臀 女補習教師囚4月

報稱補習教師的被告鄧慧芯（38歲）承認於2021年7月1至31日，在紅磡商業中心一功課輔導班，身為對6歲男童X負有看管責任的人而故意襲擊X，以及同日同地猥褻侵犯X。案情指，事主家長揭發事件後，被告向警方承認因為X「百厭」而打其屁股，當時她為X換褲，X用手抓自己下體，故她指彈X下體。

犯案時着其他兒童閉眼 求情稱邊緣智商抑鬱

辯方早前求情稱被告患抑鬱症，昨引述兩份精神科報告指她屬邊緣智商，自2014年患精神病，一直有求醫，建議考慮其精神狀况判處緩刑；又稱被告已還押11日，有深切反省，其間親撰求情信表示對犯案深感後悔及內疚，自己未能管理情緒，對父母及法庭表示歉意。

裁判官崔美霞判刑時稱，事主非常年幼，其家長將小朋友交給被告照顧，她卻作出案發行為，屬違反誠信，案情嚴重，對事主傷害及影響大；而被告犯案時叫其他小朋友闔上眼，可見她知悉自己在做什麼。崔官認為緩刑不足以反映嚴重性，判虐兒控罪囚3星期，非禮罪囚6個月，認罪扣減三分之一刑期，兩罪同期執行，即監禁4個月。

【案件編號：KCCC 3442 / 21】