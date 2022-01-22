護老院長者亡 3職員涉不當餵食被捕 家屬睇片斥手法粗暴致鯁喉 事主確診肺炎不治

警方表示，本周三接獲一名女子報案，指懷疑其79歲姓馮丈夫早前在觀塘區一安老院舍內遭職員以不恰當方式餵食。馮上周二（11日）因呼吸困難，被送往聯合醫院接受治療，其間情况轉壞，昨日早上離世。警方翻查相關片段後，前日在觀塘拘捕一名65歲男職員及兩名55歲和66歲女職員，案件暫列蓄意傷人，現交由東九龍總區重案組調查。

列蓄意傷人重案查 社署：已派員巡查

社署回應稱，安老院牌照事務處前日得悉事件，已委派督察到院舍突擊巡查。牌照處正調查及跟進，若發現院舍有違規情况，會視乎性質及嚴重程度，向院舍發出勸喻、警告、書面糾正指示或提出檢控。過去3年，牌照處未有收過涉及涉事院舍的投訴，亦未曾向院舍發出警告；牌照處同期共確立3宗安老院虐待個案，已向有關院舍發出書面警告或執行規定。

被問是否有人被捕 觀塘慶樺職員：唔答得

據了解，涉事慶樺護老院位於觀塘瑞寧街瑞寧樓地下。本報記者昨午到院舍查詢，並詢問是否有職員被捕，應門的女職員反問「你見到呀？」其後又表示自己「唔答得」，需院長回應，指院長不在。本報其後致電院舍，對方指「院長忙緊」，着記者稍後致電，其後掛線。

事主有長期病 片段揭餵食「隊入啲」致咳

據了解，涉事老翁有長期病患並臥牀，該院舍曾拍下餵食片向家人交代老翁進食情况，家人看過片段認為院方餵食過程粗暴，令老翁鯁喉，遂報警及安排他送往聯合醫院求醫。老翁被診斷患上肺炎，情况一度危殆，至昨早死亡。據了解，有關片段拍到院舍職員多次餵食老翁，老翁多次將食物吐出，其後職員將食物「隊入啲」，老翁有咳嗽情况。警方正等候驗屍報告，以確定老翁死亡跟餵食是否有關。

社福界立法會議員狄志遠表示，事件反映安老院舍人手嚴重不足、工作壓力大，影響其服務質素，情况令人擔憂。他指護理業被視為不受歡迎行業，近年薪酬待遇雖有改善，但仍難吸引人入行；認為值得探討私營院舍是否有空間輸入外勞，社署亦應檢討護理員的職系架構，創造「升職位」，令行業更有前景，吸引年輕人入行。他又指有關餵食工序應該有指引，由院舍負責執行及培訓，社署應調查該院舍管理是否有問題。

翻查社署資料，慶樺護老院屬參加「改善買位計劃」的私營安老院，提供資助宿位72個及非資助宿位32個，全職及兼職員工共42人。該護老院去年牌照有效期為一年，今年牌照獲續期半年。

社署回應指院舍早前內部裝修仍未竣工，牌照處需監察工程進展及運作，故發出有效期為半年的牌照。