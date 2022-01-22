理大外搜出六角匙鎅刀 男子罪成斥官「法律學歷點嚟」

梁官總結案情時表示，被告劉思衛（27歲）供稱2019年11月14日因好奇由旺角尾隨示威者進入校園，發現校內示威者愈趨激動，打算離開，終在11月18日凌晨3時許循理大蒙民偉樓地下離開，被警員截停並搜出六角匙、鎅刀、4把剪刀、兩張香港射箭總會會員卡等。

另涉盜竊 官指供辭矛盾拒接納

梁官認為，3名警員及兩張會員卡卡主的供辭均可信，惟被告自辯的供辭自相矛盾，如被告表示見示威者斬樹製作弓箭感害怕，卻遲遲未有離開，其後他離開校園，又尾隨一名持鎚的示威者重返校內；被告曾指管有六角匙、剪刀等物是為了顯示與示威者同一陣線，以免他人起疑，其後又稱取記者反光衣以示中立。梁官指被告說法不斷改變，為切合他「一直演變的抗辯」，拒絕接納其證供。

至於被告投訴曾遭警員拳打腳踢，梁官指涉事警員稱被告當時情緒激動，亦承認被告臉部有傷痕，認為警員絕無隱瞞，上述指控亦與控罪無關。

梁官總結時指，被告管有涉案物品的唯一合理解釋是意圖作非法用途，他取去兩張會員卡，則是欲據為己有，有不誠實意圖，裁定3項罪名成立。

【案件編號：KCCC 818 / 20】

（反修例風暴）