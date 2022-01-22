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歐洲議會促歐盟制裁中港8高官 港澳辦中聯辦斥決議「抹黑」香港

【明報專訊】歐洲議會周四（20日）通過無約束力決議，譴責香港人權持續受到打壓，呼籲歐盟成員國制裁特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍和另外6名中港高官。中國駐歐盟使團周五指摘部分歐洲議會成員屢在涉及中方主權、安全與領土完整的問題上採取對抗行徑，以自由、人權為名對香港事務「指手畫腳」，敦促歐洲議會停止干預香港法治與司法獨立，並停止詆譭「一國兩制」。港府亦發聲明表示強烈不滿。

決議以585票對46票大比數通過，歐洲議會「以最強烈措辭譴責香港的言論自由、結社自由和新聞自由，跟在中國（大陸）一樣受到嚴格限制」；並提及去年《蘋果日報》、「立場新聞」、以至今年初「眾新聞」先後停運，對很多流亡或入獄的記者「遭受政治迫害」予以譴責。

決議促請將林鄭月娥、律政司長鄭若驊、國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、中央駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄、保安局長鄧炳強及政務司長李家超，列入歐盟人權制裁制度的制裁名單中，亦要求歐盟機構對「有份參與持續打壓香港人權的企業」制定制裁名單。

籲歐盟檢視對港WTO會籍支持

復批《中歐投資協定》前須慮港人權

歐洲議會議員亦呼籲歐盟就「一國兩制受破壞」，重新檢視對香港在世貿組織（WTO）會籍的支持，及與香港就關稅合作達成的協議。他們說歐盟在恢復審批《中歐全面投資協定》前，須考慮香港的人權狀况。歐盟採取制裁行動需要27個成員一致同意，但成員國在香港問題上未有共識。

國務院港澳事務辦公室發言人批評歐洲議會通過涉港決議，對港事務指手畫腳、肆意抹黑，並「叫囂」制裁中港官員及相關企業，「再次暴露出一些歐洲政客的狂妄自大、偏狹無知和恬不知恥，令人憤慨，更令人鄙夷」。

外交部駐港特派員公署形容，歐洲議會通過涉港決議是「睜着眼睛說瞎話」，攻擊抹黑香港民主自由遭到破壞，公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，公署指，歐洲議會罔顧歷史和現實，為「刷存在感」而屢次以民主自由抹黑香港，「奉勸歐洲議會一些政客認清大勢，停止干預香港事務」。

中聯辦發言人表示，歐洲議會惡意抹黑一國兩制，肆意干涉中國內政，甚至呼籲歐盟制裁中方官員，發言人表示堅決反對和嚴厲譴責；強調中歐合作發展是大勢所趨，香港的繁榮穩定也關係到歐盟在港企業和公民的利益，敦促歐洲一些政客認清形勢、尊重事實。

港府發言人表示，對歐洲議會通過涉港決議強烈不滿，並堅決反對其對香港作出無理指控，抹黑香港的法治、自由、民主發展，指外國政客試圖扭曲事實，惡意詆譭依法進行的執法行動，是違反國際法及粗暴干預香港事務，港府強烈不滿。

相關字詞﹕制裁 歐洲議會

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