職工會局查記協 問活動詳情財政 被指收不合資格會員 陳朗昇：事無不可對人言

勞工處回覆稱，職工會登記局周二向記協發出信件，要求該會2月4日或之前就其曾進行涉嫌與《職工會條例》及／或會章不符的活動提供資料，以執行《職工會條例》，由於跟進工作進行中，局方不適宜評論個別個案；如個別職工會違反條例或會章，登記局必嚴肅跟進，如違規情况嚴重，不排除取消其登記。

香港記者協會昨午發新聞稿稱，證實接獲職工會登記局查詢信件，惟內容並非如有報道所指「要求本會交出過去數年會員紀錄及帳目等資料」，而記協將按照當局要求的日子前回覆查詢。

局方促就反修例fb帖解釋

據了解，職工會登記局來信提到有投訴指記協收不合資格會員，遂對記協展開調查，要求記協在2月4日或之前，交代財政情况及以往舉行部分活動詳情，並解釋記協的facebook專頁部分帖文內容，例如為何出帖文反對修訂《逃犯條例》、該帖文與工會有何關係等。

記協主席陳朗昇表示，不想揣測登記局動機，但登記局管理工會，向工會查詢亦是可以理解，記協會詳細回答，並指「無事不可對人言」。至於記協會否在壓力下決定解散，他指記協每日、每周均會不斷評估形勢，但現時無決定解散。

狄志遠：易令人聯想打壓新聞自由

李梓敬：局方按法定程序索資料

立法會社福界議員狄志遠表示，記協是敏感團體，職工會登記局隨便向記協索取資料，容易令人聯想是打壓新聞自由及言論自由，惹起不必要擔憂，認為局方應向公眾解釋相關理據。狄續指，若有投訴稱記協收取不合資格會員，登記局理應只要求記協解釋，不應要求交代過去活動、fb帖文等，「唔需要拎到咁闊嘅資料，攞嘅資料多過有需要範圍，造成不必要嘅壓力」。他認為登記局此舉會令其他工會擔心隨時被查，造成負面氣氛，削弱社會力量，對香港無好處。

新民黨議員李梓敬表示，職工會登記局按法定程序，有權向任何工會要求索取資料，不覺得今次舉動有問題，記協按要求提交資料即可。李認為，有此迴響是因為記協是代表記者的工會，但登記局做事不應因個別工會代表對象而有異。

呂秉權：長期無使用公權力「蘇醒」

資深傳媒人呂秉權認為，官方以新秩序指導行事方針，以往長期無使用的公權力亦「蘇醒」，早前從官媒對記協的態度已早有端倪，今次事件看來是當局對記協的一種定性，並因應定性有針對性的對待。呂稱，記協除爭取記者勞工權益，亦為新聞自由的環境及對新聞自由有影響的政策發聲，當局對記協行動若只將記協視為工會，則顯得較「單一」，因新聞行業生存有賴言論自由的環境。

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