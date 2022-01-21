女子遭電騙1400萬 港澳拘3人

本港被捕兩男子分別27歲姓甄與68歲姓洪，報稱為大學生及無業，兩人互不相識，他們銀行戶口曾於去年11月起接收及處理約1180萬元涉案騙款，二人涉嫌洗黑錢被捕，由警方帶署扣查。司警前日亦在澳門拘捕一名21歲女子，同樣發現她利用戶口接收騙款。

商業罪案調查科高級督察郭健樂稱，女事主發現戶口1400萬元被轉走後報警，澳門司警發現其資金被轉澳門多個銀行戶口，繼而再分散轉到香港戶口，遂通知本港警方。警方調查後拘捕涉案2名銀行戶口持有人，會繼續追查有關資金來源及流向。行動中探員檢獲多部手提電話及多張銀行提款卡。

事主戶口遭用作洗錢

郭健樂稱，調查期間發現騙徒會利用各式各樣藉口要求事主將錢轉往不知名銀行戶口、開設新戶口，或將現有戶口資料及登入密碼交出以作調查用途，當騙徒操控該些戶口後會進行洗黑錢活動，增加警方調查難度。案中事主7個銀行戶口被騙徒操控，轉到至少5個澳門銀行戶口及兩個香港戶口，每次轉款額並不龐大，但卻以高頻率轉往其他戶口。他提醒市民警惕來歷不明的電話。