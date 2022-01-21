擅檢麻將「或忘上報」 警脫公職失當罪

官稱3警證供不合理

陳官總結庭上7名警員證人證供，案發日2020年8月4日督察馮達仁率領包括被告黃文浩（34歲）在內的隊員進行反賭博行動。被告與警員張耀永拘捕涉事賭檔負責人凌裕文，張供稱警員19035曾問被告需否檢取涉案兩副麻將，被告回應「唔使，等我嚟」，然後拾起該兩副麻將，並向負責人說「100蚊同你買咗佢」，其間曾單眼，負責人回覆「阿Sir你攞去啦」。

陳官認為，同場的警員19035及7510均說聽不到上述對話，而涉事賭檔單位僅300平方呎，若被告大聲說話，同袍不可能聽不到，故總結張耀永的證供有不合理之處，不接納其證供。

證人警員王裕昌供稱，曾見被告捧着閉路電視機盒及兩盒麻將離開賭檔，折返時兩手空空。他點算證物時，曾回私家車取閉路電視機盒，當時麻將仍在車上，但他沒有檢取。他與馮達仁翌日再到私家車搜索，惟找不到該兩副麻將。

陳官質疑王裕昌覺得情况奇怪卻從不過問，甚至當日由被告接載下班時亦沒查問，加上他供稱不知被告當時手抱麻將往何處，卻在回警署後知道要回車上找證物，認為其說法不盡不實，拒絕接納其證供。

督察稱不用檢 官：難置信

至於負責案件的督察馮達仁經驗豐富，亦明知當時正處理賭博案件，卻稱涉案麻將不用檢取，陳官形容「簡直難以置信」，同樣不接納其證供。陳官總結被告行為可疑，但對他是否故意作出行為或有嚴重失當存疑，裁定他罪名不成立。

【案件編號：FLCC338 / 21】