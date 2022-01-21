「男扮女」網誘援交裸聊 18漢遭騙42萬

拘4人 最高一宗19萬

被捕2男2女年齡19至36歲，包括主腦、骨幹及傀儡戶口持有人，他們互相相識，報稱無業、大專學生及酒店接待員，4人涉嫌以欺騙手段取得財產及勒索，由探員帶署調查。經初步調查，除男主腦外，3人已獲准保釋候查。

灣仔警區重案組第1隊高級督察黃長俊表示，2020年1月至去年9月接獲18名男事主報案，稱在社交軟件認識騙徒後墮入騙局，並按指示用「轉數快」將款項轉入指定戶口，事主與騙徒由始至終未曾見面。初步調查相信詐騙集團分工仔細，26歲集團男主腦及28歲女骨幹，主要在多個受歡迎社交平台假扮性感女子接觸男事主，訛稱提供援交服務，要求事主見面前買充值卡或銀行轉帳支付按金，騙徒收款後會不斷再要求事主再支付金錢取回按金，當事主沒再支付時，騙徒便失去聯絡。

據了解，男主腦亦會化身為女性，以預先準備片段「色誘」男事主裸聊，及後以事主裸照或影片勒索金錢。網罪科網絡情報組高級督察歐偉賢表示，近年裸聊案件中騙徒會發送附有木馬程式的連結，複製事主手機通訊錄，以發送相關裸照至通訊錄各人，勒索金錢。