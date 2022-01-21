灣區手記：網上辦政無限loop ／文：尚東美

事緣本人為處理一宗身分證相關事宜，在有關部門電話人工指引下登上了廣東政務服務網。如今各地的「政務服務網」相當於虛擬的政務大廳，可於網頁連接到各部門網上平台處理需要。不過要順着網線進大廳是有門檻的，唔該先註冊帳戶。

填完姓名住址等資料後，平台提示「當前帳戶信用等級不足」，無法辦理業務……點擊「升級信用等級」，竟跳至微信界面，要求打開人臉識別，來不及細想二者有何聯繫，因由於微信使用的是香港號碼，無法打開人臉識別功能，結果認證失敗，唯有次日攜帶承諾書到大廳現場按手印、拍照，升級信用。

信用提升後，政務平台可以用了，但還需跳到具體業務部門網站。複雜的系統又令人陷入崩潰，我只好撥通該部門的人工電話。「你先點XX，再點XX，輸一下個人資料，進入XX，添加你需要的業務，再進入這個業務系統，打開XX，再找到XX，再輸一下個人資料……」

「不好意思我這裏好像還是不行。」

電話那邊答：「那你換一台電腦吧。」

「有不需要電腦的方法嗎？」我知道自己的腔調聽起來像一個耄耋老人，但就算不一樣的電腦，還是要開同一樣的網站，會有差別嗎？

「沒有，我們現在已經沒有櫃枱了。」

文：尚東美