大灣區GBA時政一周：心水求職地 大灣區列三甲

這份由北京大學社會調查研究中心和內地招聘平台智聯招聘聯合發布的《2021引人才、促就業中國城市大數據分析報告》顯示，對內地大學生而言，京津冀、長三角及大灣區這三大內地城市群，是未來就業最具吸引力的地方，其中有31.68%受訪大學生希望畢業後到京津冀工作；28.72%選擇長三角地區，有意到大灣區的亦有15.29%（圖1）。

值得留意是，從大學生城市群流動走向來看，京津冀城市群對北方城市的學生吸引力較大，是京津冀、中原、遼寧、哈爾濱、長春、 關中平原等城市大學生的就業意向地。來自長三角、長江中游城市群的大學生則更加嚮往到長三角發展事業；至於南方一帶，尤其大灣區的大學生，就傾向本地就業。

大學生預期起薪7119元見新高

收入是大學生進入職場的重要考慮，調查顯示，大學生對第一份工作的收入預期見新高，平均達月薪7119元（人民幣，下同），較去年的6958元上升2.3%；期望工作的城市等級愈高，預期收入也愈高，大學生對一線城市的預期收入達7613元，高於平均水平；對東莞、佛山、杭州、重慶、武漢、南京、天津等新一線城市的預期收入也逾7000元（圖3）。這也反映對大學生而言，一線城市求職機會更多，發展機會更大，但同時也意味生活成本更高，支出更多。

智聯招聘另一份《中國企業招聘薪酬報告》的結果也符合大學生對在不同級數城市工作的收入預期，該薪酬報告顯示，去年第四季度，北京、上海的平均月薪分別達13,412元和13,195元（圖4）；深圳、杭州分別以12,606元及11,462元位列第3、第4；排第5的廣州，平均月薪亦有10,631元。

灣區多上市公司 吸引外來求職者

另一方面，如計吸引外來人口，三大城市群在引才方面的排名就有變化，長三角是非本地求職人數比例最高地區，有23.88%非本地受訪者願到長三角求職；其次是14.7%的大灣區。反而對大學生最具吸引力的京津冀城市群排第三，只有13.32%。長三角之所以受非本地求職者歡迎，與該區域上市公司佔全國27%，並支撐起一連串產業鏈有一定關係；大灣區方面，除了上市公司多，製造業也是集中了不少非本地人員工作的產業（圖2）。

除了城市群，報告亦公布了全國十大最佳引才城市，分別為北京、廣州、成都、福州、南京、青島、廈門、蘇州、無錫及銀川；成都市錦江區、廣州市海珠區、上海市臨港新片區則獲最佳引才城市（區縣級）殊榮。

生活條件實現自我 人才居留考慮

雖然大灣區受大學生青睞，但不能忽視是，以成都和重慶為首的成渝城市圈，發展潛力和生活方式正吸引更多年輕人，大學生就業意向以10.19%緊貼大灣區。面對挑戰，大灣區在加強引進人才的同時，也要關注怎樣留住人才。報告指出，長三角、 大灣區及京津冀的人才流出率偏低，人才居留意願高，尤其青年人更傾向於全方位考慮居住城市的選擇，生活、工作、成長、實現自我等均是他們關注的要點，所以城市在開展引才就業工作時，也要圍繞目標人群特徵，有的放矢推出人才政策。