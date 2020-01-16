大灣區GBA時政一周：新能源汽車銷售 廣東去年增逾92%

去年廣東省固定資產投資則按年增長6.3%，當中民間投資信心提升，投資額年增7.8%，增幅高於整體投資增幅1.5個百分點；製造業民間投資增長22.2%，佔整體民間投資比重24.1%，比上年提高2.8個百分點。另外，工業投資保持較高增速，按年增長19.5%；高技術製造業投資增速則自8月以來逐月加快，全年增長24.8%，其中以電子及通訊設備製造業投資增長最快，達34.4%。

相關工業增加值暴升1.6倍

受惠於行業恢復加快，去年廣東省規模以上工業增加值年增9%，增速基本恢復到疫情前水平，又以電器機械和器材製造業、汽車製造業的恢復情况好於整體，兩個行業的增加值分別年增13.4%及9.4%；高技術製造業增加值則按年增長6.9%。新能源車消費強勁也帶動相關製造業增加值急增，去年新能源汽車工業增加值便按年暴升1.6倍。

房地產投資方面，去年廣東完成房地產開發投資1.75萬億元人民幣，按年增長0.9%。分區域看，珠三角核心區房地產開發投資年增0.7%；粵東西北地區年增1.8%。

廣東新條例 保護外商投資

廣東省日前通過《廣東省外商投資權益保護條例》（簡稱《條例》），突出對外商投資的平等保護，規定在外商投資准入負面清單之外的領域，不得針對外商投資設置准入限制。

《條例》還提出經認定在大灣區內的境外高端人才和緊缺人才，可按照規定享受出入境、停居留等優惠措施。此外，外商投資企業引進的外國高端人才或專業人才，在辦理工作許可時，按照國家規定可以不受年齡、學歷和工作經歷限制。

國務院提出 提升廣深交通輻射全球

國務院前日公布《十四五現代綜合交通運輸體系發展規劃》（簡稱《規劃》），提出要建設包括京津冀、長三角、大灣區等國際綜合交通樞紐集群，並明確要提升包括北上廣深等樞紐城市的全球輻射能力。

《規劃》指出，要依託廣州白雲等樞紐機場以及深圳西麗等鐵路客運站，建設一批綜合客運樞紐站，同時開展廣州等鐵路樞紐升級工程；建設大灣區世界級港口群，推進深圳鹽田、廣州南沙等集裝箱碼頭工程；建設大灣區世界級機場群，開展廣州、深圳等國際樞紐機場改建擴建工程。

肇慶建預製菜產業園 灣區首間

廣東省農業農村廳與肇慶市政府擬在肇慶市高要區，建設大灣區首間「預製菜」產業園，項目一期用地4000畝（含起步區1000畝）已簽訂土地徵收協議；該項目正申報今年的省重點建設前期預備項目。「預製菜」即已經在工廠處理，並經冷凍或真空包裝保存的菜餚，加熱便可食用，去年相關產品銷量呈倍數增長。

深圳再招港澳籍公務員

繼去年定向招錄港澳籍公務員後，深圳市委組織部表示，在今年服務雙區建設專項招錄公務員中，深圳將再度設置5個定向港澳人士選拔的職位。

去年獲招錄的港澳籍公務員有10人，分別在深圳市市場稽查局、羅湖區科技創新局、蛇口街道辦等政府部門工作。