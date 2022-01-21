李華明思退民主黨 狄志遠稱鼓勵留低

下月表決革除梁翊婷蘇逸恆黨籍

民主黨前晚舉行中委會，討論紀委會提交的報告，就革除梁翊婷及蘇逸恒黨籍的建議，中委會將於2月開會表決；至於凍結李華明黨籍半年的建議，李華明有7天對裁決提出上訴。李華明接受查詢時表示，不會提出上訴，原因是對中委會沒有信心，稱有部分中委會委員會破壞保密協議，但他會在7天上訴期內，考慮是否退黨。

李華明凍籍不上訴 狄志遠不招攬

去年立法會選舉期間，李華明為狄志遠站台，事後遭黨員投訴。狄志遠表示，對民主黨的裁決感奇怪，他說，以往黨內非核心成員支持黨外有相同理念的候選人，黨內不會反對，認為民主黨今次做法「說不出道理」。狄志遠表示，他會鼓勵李華明不要退黨，認為他留黨不是壞事；他說若有太多人離開，民主黨面對的困難會更大。狄又稱，若李華明退黨是民主黨的損失，但他不會招攬對方加入新思維，稱不想乘人之危。

梁翊婷及蘇逸恒在立法會選舉期間，未獲該黨批准以個人身分支持港島東候選人潘焯鴻，據了解，紀委會曾審議兩人的個案，兩人無出席回應。梁翊婷回覆本報表示「沒有補充」；本報至截稿前未能聯絡蘇逸恒。