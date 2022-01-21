李華明思退民主黨 狄志遠稱鼓勵留低

【明報專訊】民主黨紀律委員會建議，革除未經黨批准以個人名義支持黨外立法會候選人的民主黨副主席梁翊婷及黨員蘇逸恒，並凍結黨內元老李華明的黨籍半年。立會選舉期間為前黨友、新思維狄志遠站台的李華明（圖）向本報表示，不會就裁決提出上訴，但會在7天上訴期內考慮是否退黨。狄志遠表示，他會鼓勵李華明不要退黨。
下月表決革除梁翊婷蘇逸恆黨籍
民主黨前晚舉行中委會，討論紀委會提交的報告，就革除梁翊婷及蘇逸恒黨籍的建議，中委會將於2月開會表決；至於凍結李華明黨籍半年的建議，李華明有7天對裁決提出上訴。李華明接受查詢時表示，不會提出上訴，原因是對中委會沒有信心，稱有部分中委會委員會破壞保密協議，但他會在7天上訴期內，考慮是否退黨。
李華明凍籍不上訴 狄志遠不招攬
去年立法會選舉期間，李華明為狄志遠站台，事後遭黨員投訴。狄志遠表示，對民主黨的裁決感奇怪，他說，以往黨內非核心成員支持黨外有相同理念的候選人，黨內不會反對，認為民主黨今次做法「說不出道理」。狄志遠表示，他會鼓勵李華明不要退黨，認為他留黨不是壞事；他說若有太多人離開，民主黨面對的困難會更大。狄又稱，若李華明退黨是民主黨的損失，但他不會招攬對方加入新思維，稱不想乘人之危。
梁翊婷及蘇逸恒在立法會選舉期間，未獲該黨批准以個人身分支持港島東候選人潘焯鴻，據了解，紀委會曾審議兩人的個案，兩人無出席回應。梁翊婷回覆本報表示「沒有補充」；本報至截稿前未能聯絡蘇逸恒。