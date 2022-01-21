23條「參與諮詢」 國安法「信審訊會釐清」

未正面回應應否白紙草案諮詢

特首林鄭月娥計劃於任內就23條展開諮詢，杜淦堃認為23條立法是香港憲制責任，公會希望推出條例草案時能提供意見，過程會盡力參與。2003年23條立法時，大律師公會建議以「白紙草案」形式諮詢，即沒有既定立場、以擬稿形式諮詢。杜淦堃昨日沒正面回應政府應否用白紙草案，僅稱最重要是有足夠諮詢，又指無論什麼形式，公會都會密切留意，在適當時候發聲。

對於公會會否就國安法人權問題發聲，以及會否提出修改國安法以符合人權標準，杜淦堃稱現時不少案件正在法庭處理，相信法庭會公正裁決，又稱會在必要和適當時候就相關法治議題發聲。他又表示國安法是香港法律的一部分，明白公眾十分關注，惟希望大家給予法庭時間和機會處理案件，以透過審訊釐清法例含糊之處。

剛卸任的大律師公會主席夏博義上任之初，曾稱港區國安法不符法治精神，希望政府修例，被港澳辦和中聯辦批評。杜淦堃未有回應兩辦當時批評夏博義是否公平和合理，稱相信夏博義同意過去一年是荊棘滿途，希望大家會盡力維護法治。