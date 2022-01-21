大律師公會新主席杜淦堃：為法治發聲 不談「純政治」

吳靄儀：尊敬杜淦堃

李柱銘：對杜有信心

法律界前議員吳靄儀出席大會後說，結果反映無論時勢多艱難，大律師公會仍有人挺身而出。她稱非常尊敬杜淦堃，相信公會來年會繼續維護法治，期盼公眾繼續信任公會。民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘稱對新任主席有信心。

夏博義任主席期間，他與公會屢被中央或官媒批評，包括指公會趨向政治化。新主席杜淦堃昨表示，公會就法治議題有社會責任發聲，但政治不應由公會處理或商討。他說香港從來面對很多挑戰，包括法治，認為市民或許悲觀，但不認同「法治已死」，強調公會在法治上會繼續盡力發聲。他強調未來有很多行業機遇如大灣區發展，國內與海外機遇都「絕對不可放棄」。他又認為，公會的自我監管權有價值維持。毛樂禮和陳政龍未有發言。

提名3人的大律師公會前主席陳景生接受本報查詢，被問提名是否因3人政治背景不厚，有助改善與政府及北京關係，陳景生說政治原因非最重要考慮，而是種種因素結合。他認為3人是適合人選，各人有一定資歷，其中毛樂禮和陳政龍曾任執委會成員。他說過往與3人接觸不多，但曾個別在同一律師團隊，亦曾是庭上「對手」，認為他們處事公道，但想不起他們曾就任何議題強烈表達意見。陳景生表示，公會過往主要發表法律看法，不覺是政治表態。

前主席戴啟思冀重要原則勿妥協

至於新領導層能否改善與政府關係，陳說不理解夏博義與政府關係變差的原因，認為雙方關係要視乎政府對公會的信任程度。他稱公會社會地位視乎社會環境變化，稱2003年23條立法時，市民對大律師公會有期望，公會意見較矚目；現時政府較少就立法問題諮詢公會，將來要看政府態度，究竟視公會為「諮詢對象」，還是僅當是「市民之一」諮詢。

前主席戴啟思認同公會應與政府保持良好關係，亦要關心人權，期望新任主席在重要原則上不要妥協。