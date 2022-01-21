磋商有進展 霍家爭產案再押後

盼今早達原則協議

代表霍麗娜的資深大律師余若海甫開庭稱，經兩天商討後已有進展，但有與訟方希望法庭可給予多一天時間，看看在今早前能否達至某些原則的協議，目前他不知道會發生何事。陸官關注「整體和解是否不可能？」余若海稱「我沒有這樣說」。

二三房：沒被邀 會反申索

陸官聞言稱，理解目前狀况是討論有進展，但無法保證最終結果如何，並表示不會期望今天有定案，惟法庭要知道某些指標。

霍麗娜一方稱，若今天未能達成協議，將會繼續審訊，但若可達成協議，希望利用周末準備文件。此外，代表二房及三房的大律師王則左稱，他們在案件押後期間未被邀請參與討論，但無論如何，二房及三房都會對霍麗娜提反申索申請。

散庭前，陸官表示這兩天天氣很好，相信很多人在等待事態發展，「就讓我們看看明天（今天）會發生什麼事」。案件今續。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】