磋商有進展 霍家爭產案再押後

【明報專訊】已故全國政協副主席霍英東爭產案周二（18日）續審時，原告之一長房次女霍麗娜一方在庭上申請押後兩天以尋求其他解決方案，案件押後兩天後，昨在高等法院續審。霍麗娜一方表示，各方經討論後初步有進展，並申請再押後一天，以商討某些原則，獲法官陸啟康批准。同為原告的長房三子霍震宇離庭時被問及有沒有機會達成和解，他稱「有進展」，其後再被問會否希望一家人和氣收場，他未有回應便登車離開。
盼今早達原則協議
代表霍麗娜的資深大律師余若海甫開庭稱，經兩天商討後已有進展，但有與訟方希望法庭可給予多一天時間，看看在今早前能否達至某些原則的協議，目前他不知道會發生何事。陸官關注「整體和解是否不可能？」余若海稱「我沒有這樣說」。
二三房：沒被邀 會反申索
陸官聞言稱，理解目前狀况是討論有進展，但無法保證最終結果如何，並表示不會期望今天有定案，惟法庭要知道某些指標。
霍麗娜一方稱，若今天未能達成協議，將會繼續審訊，但若可達成協議，希望利用周末準備文件。此外，代表二房及三房的大律師王則左稱，他們在案件押後期間未被邀請參與討論，但無論如何，二房及三房都會對霍麗娜提反申索申請。
散庭前，陸官表示這兩天天氣很好，相信很多人在等待事態發展，「就讓我們看看明天（今天）會發生什麼事」。案件今續。
【案件編號：HCA 92、274、275/16】